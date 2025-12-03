Ernestina Godoy fue nombrada hoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) por el Senado de la República.

Lo anterior, luego de que resultara electa en la terna final, la cual previamente fue enviada a la Cámara de Senadores por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR tras salida de Gertz Manero

Ernestina Godoy se convirtió de manera oficial en la nueva fiscal general del gobierno federal, luego del proceso de selección que se llevó a cabo por la salida de Alejandro Gertz Manero.

El perfil de quien había sido designada encargada de despacho de la fiscalía tras la renuncia de Gertz-Manero, fue el que recibió más apoyo durante la votación por cédula del pleno del Senado:

97 a favor Ernestina Godoy

19 en contra de la terna

11 nulos (1 sobre no fue entregado y se consideró como nulo)

De esa manera y como se había anticipado por el apoyo que manifestaron las bancadas oficialistas, Ernestina Godoy Ramos quedó confirmada como la nueva titular de la FGR.

“La Cámara de Senadores y Senadoras designa a la ciudadana Ernestina Godoy Ramos como fiscal General de la República. Comuníquese la designación a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo” Laura Itzel Castillo Juárez. Presidenta del Senado de la República.

Ernestina Godoy presentó estas propuestas para la FGR ante el Senado

El miércoles 3 de diciembre se celebró la sesión en el pleno del Senado para definir a la nueva titular de la FGR y en ella, Ernestina Godoy realizó una serie de planteamientos que tuvieron gran recepción.

Uno de los puntos que tuvieron más impacto fue el relacionado con el de evitar el uso faccioso de la FGR, pues aseguró que con ella, no se “fabricarán culpables y no habrá persecución política".

En medio de una ovación, Ernestina Godoy aseveró que su proyecto de fiscalía busca dejar atrás la fabricación de casos, pero tampoco habrá impunidad por medio de la implementación de estos puntos:

Avanzar en el fortalecimiento integral de los protocolos de atención que aseguren cero tolerancia a la tortura y tratos crueles

Perfeccionar los mecanismos rigurosos de control y supervisión

Investigar y sancionar con la misma severidad a cualquier servidor público que incurra en violaciones de derechos humanos, pues la fiscalía no puede ser fuente de ilegalidad

Asegurar el fortalecimiento de la prueba científica y la cadena de custodia

Consolidar los mecanismos constitucionales para la atención ciudadana

Fortalecer los mecanismos alternativos de solución, de control de controversias, lo que no implica impunidad

De la misma forma, Ernestina Godoy planteó un compromiso para que la FGR se consolide como una fiscalía de puertas abiertas que priorizará la implementación de un modelo de atención integral.

Además, resaltó que por medio del uso de la investigación científica y multidisciplinaria, así como inteligencia para cada caso, trazará una ruta a favor de México y la procuración de justicia.

“Aplicaré toda mi experiencia para defender los intereses de la nación, con investigaciones sólidas, abatiendo la impunidad, fortaleciendo la institución, mejorando la atención a víctimas” Ernestina Godoy

Además, se comprometió a integrar a su plan de trabajo, un decálogo que presentó el partido Movimiento Ciudadano del que dijo, firma para ejecutar como parte de sus acciones.

Movimiento Ciudadano acusó simulación en elección de Ernestina Godoy

Desde la tribuna del senado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañed a, acusó una “decisión tomada por anticipado” en la designación de Ernestina Godoy en la FGR.

A pesar de insistir incluso en que todo el proceso de designación fue una simulación, reconoció a la nueva titular de la FGR por aceptar e integrar a su proyecto el decálogo de Movimiento Ciudadano.

Tras explicar el contenido del decálogo, el coordinador emecista en el Senado resaltó que el compromiso es de gran relevancia por el contexto actual de simulación judicial que dijo, espera que no se repita.

PAN también presentó lista de exigencias a la FGR y Ernestina Godoy

El senador del PAN, Raymundo Bolaños Azocar , insistió en advertir sobre los riesgos del uso faccioso de la impartición de justicia, pese al compromiso que hizo Ernestina Godoy para eliminar esas prácticas.

En su mensaje, el legislador señaló que es necesario dejar atrás los modelos de fiscalías que operan mediante compadrazgos amiguismos para avanzar hacia los resultados y una mano firme.

Asimismo, Raymundo Bolaños concordó con las acusaciones de Clemente Castañeda, pues aseveró que Ernestina Godoy fue nombrada por el mismo “poder” con el fin de establecer un perfil a modo.

Finalmente, exigió que la nueva titular de la FGR se comprometiera a 5 puntos para garantizar que realizará un trabajo independiente:

Capacidad técnica No subordinación ideológica El carácter para investigar a cualquiera, inclusive a la presidencia de la República Distancia del partido en el poder Compromiso con las víctimas, no con liderazgos y el Ejecutivo federal

Esta fue la terna que buscó la titularidad de la FGR

Previo a la sesión en el pleno del Senado para definir la nueva titularidad de la FGR, la presidenta Claudia Sheinbaum turnó a la Mesa Directiva, la terna final de las 3 mujeres aspirantes a ocupar el puesto:

Cabe resaltar que previamente la lista de candidatos a suceder a Alejandro Gertz Manero, estaba integrada por un total de 10 perfiles, de los cuales 7 fueron descartados:

Del total de aspirantes que participaron en el proceso, Ernestina Godoy Ramos logró llegar hasta el final, en donde resultó como la más votada por los legisladores.