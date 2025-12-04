El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), compartieron su justificación ante sus votos en la designación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el líder del PAN, Jorge Romero, la postura de su partido fue claramente en contra de la terna de la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, fueron contados como nulos.

“Soy el presidente del PAN y hoy estoy diciendo que la instrucción que así se implementó y la postura de Acción Nacional fue en contra. No estamos con timoratismos, no estamos con medias tintas” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que fueron el único bloque que votó de manera congruente en contra, sin que ningún legislador emitiera un voto diferente.

“Aquí pueden decir ‘es que no le hacen caso al dirigente’, ¿imagínate que me pase eso a mí?” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

PRI acusa a PAN y MC de querer “quedar bien” con el gobierno de Sheinbaum con elección de Ernestina Godoy

De acuerdo con Alejandro Moreno los legisladores del PAN y MC están buscando “quedar bien” con el gobierno de Claudia Sheinbaum en la elección de Ernestina Godoy para la FGR.

El líder nacional del PRI destacó que sólo ellos votaron “juntos” en contra de la terna de Claudia Sheinbaum y reiteró que la oposición no tenía ninguna razón para darle votos al oficialismo porque contaban con los necesarios para la aprobación.

Alejandro Moreno resaltó que los 6 legisladores de MC votaron a favor de Ernestina Godoy, mientras que del PAN 3 hicieron lo mismo.

Asimismo, reclamó que los 11 votos restantes del PAN fueron anulados y no en contra, con lo que, asegura, quieren quedar bien con el gobierno y reclamó: “fuera máscaras”.

“El PRI fue el único partido congruente que votamos juntos en contra. La elección de la Fiscalía necesitaba 87 votos que el oficialismo lo tenía. Movimiento Ciudadano, sus 6 legisladores votaron a favor y 3 legisladores de Acción Nacional votaron a favor y los 11 fueron nulos… entonces aquí es ‘se está o no se está’, por qué se quiere decir una cosa y quedar bien con el gobierno, por eso, fuera máscaras” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

PAN aclara que sus votos también fueron en contra

Por su parte, Jorge Romero reiteró que el PAN hizo, en esencia, lo mismo que el PRI con sus votos nulos a la terna de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el líder del PAN, estrictamente hablando, lo que hicieron fue votar en contra de la terna, y no a favor de una de las candidatas.

“Lo que hizo el Partido Acción Nacional en su inmensa mayoría como decisión de partido fue votar por ninguna de esas personas. Eso fue exactamente lo mismo que hizo el PRI. O sea, estrictamente hablando, todos hicimos lo mismo los que íbamos en contra, porque no había un cuarto recuadrito que dijera en contra” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Asimismo, reiteró que para Acción Nacional, “el voto fue en contra”, pues consideraron que se trató de “un proceso simulado y por carecer de autonomía quien habrá de ser la nueva fiscal”.