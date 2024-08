Se estipuló ya al coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores para la LXVI Legislatura, pero, ¿quién es Clemente Castañeda?

Ante el inicio de la LXVI Legislatura para el Poder Legislativo, comenzaron a conformar los grupos parlamentarios en las Cámaras de Diputados y la Cámara de Senadores , tal es el caso de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, será la diputada Ivonne Ortega quien coordine la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados para la LXVI Legislatura, tal como se decidió junto al nombramiento de Clemente Castañeda.

¿Quién es Clemente Castañeda? Coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores

Clemente Castañeda Hoeflich es politólogo y senador de Movimiento Ciudadano desde 2018, cargo que repetirá a partir del 1 de septiembre 2024, ya que resultó electo en las recientes elecciones.

A su vez, se describe como tapatío, lector apasionado y chiva, ya que tal como presume en sus redes sociales además de su trabajo con Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda le va a los chivas del Guadalajara.

Hijo de Clemente Castañeda Valencia, quien fue profesor universitario y fundador del PRD en Jalisco, así como de Rosalba Hoeflich, que se ha dedicado a las artes, tal como lo muestra en su reciente exposición fotográfica.

¿Qué edad tiene Clemente Castañeda?

Nacido en Guadalajara, Jalisco, en el año 1972, Clemente Castañeda tiene 52 años.

¿Qué signo zodiacal es Clemente Castañeda?

El cumpleaños de Clemente Castañeda es el 11 de marzo, por lo que su signo zodiacal es Piscis, mientras que en el horóscopo chino es del año de la rata.

¿Quién es la esposa de Clemente Castañeda?

Clemente Castañeda está casado con Verónica Gutiérrez.

¿Cuántos hijos tiene Clemente Castañeda?

Junto a Verónica Gutiérrez, Clemente Castañeda tiene dos hijos: Luciano y Mariela de 14 y 12 años aproximadamente.

¿Qué estudió Clemente Castañeda?

Clemente Castañeda es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara.

Igualmente posee una maestría y un doctorado (inconcluso presumiblemente) en Ciencias Políticas por The New School for Social Research de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Clemente Castañeda?

En cuanto a su trayectoria laboral y tal como se observa en su currículum público de la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda comenzó como articulista en el periódico El Informador.

Asimismo Clemente Castañeda fue:

director del Órgano Técnico de Asuntos Metropolitanos del Congreso de Jalisco de 2007 a 2009

jefe de la oficina de Coordinación Política en Tlajomulco, Jalisco

docente en diversas asignaturas del departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara

En la función pública y antes de ser senador Clemente Castañeda fungió como:

diputado local en la LX Legislatura del Congreso de Jalisco de 2013 a 2015, en donde también fungió como coordinador de Movimiento Ciudadano

diputado federal en la LXIII Legislatura integrante de la Junta de Coordinación Política de 2016 a 2018

y senador de 2018 a 2024, también por Movimiento Ciudadano, partido del fue coordinador nacional ese año.

Clemente Castañeda es nombrado coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores

Fue durante la Coordinadora Ciudadana Nacional hoy miércoles 28 de agosto que se designó a Clemente Castañeda como coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores.

Al respecto, se dijo agradecido con sus compañeros de Movimiento Ciudadano y aseguró que el partido en la Cámara de Senadores tendrá una posición de defensa contra posibles atropellos.

Tras su nombramiento como coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda reiteró la postura del partido respecto a las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Clemente Castañeda aseguró que no van a apoyar ninguna reforma regresiva, dentro de las cuales está la del Poder Judicial, la cual definió que podría ser una ocurrencia tal como está planteada.

Aunque también dijo estar abierto al diálogo, Clemente Castañeda también declaró que Movimiento Ciudadano está convencido de que lo mejor para México es que reformas como la del Poder Judicial, no trasciendan.