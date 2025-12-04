¿Quiénes son los 11 senadores que anularon su voto? Algunos ya compartieron su decisión en la elección de la nueva titular de la FGR (Fiscalía General de la República) Ernestina Godoy.

En el Senado hubo un total de 127 votos, en los cuales la mayoría de 97 legisladores eligieron a Ernestina Godoy como titular de la FGR, más 19 en contra de la terna y 11 nulos.

Aunque la votación para la titularidad de la FGR era individual y secreta, ya se revelaron algunos nombres de los 11 senadores que anularon su voto en la elección de Ernestina Godoy:

Los 7 votos nulos restantes en elección de Ernestina Godoy también corresponderían al PAN , mientras que 3 más votaron a su favor y 5 en contra, aunque no se han dado a conocer sus nombres.

Acorde con lo señalado, del total de 97 votos a favor de Ernestina Godoy, 87 provinieron de Morena y aliados, mientras 6 fueron de Movimiento Ciudadano y 3 de parte del PAN más el de Jaimes Archundia.

Marko Cortés anuló su voto en elección de Ernestina Godoy (Marko Cortés vía X)

Los 19 votos en contra de la terna que resultó con Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR

De los 19 votos en contra, el PRI fue el partido que compartió abiertamente su rechazo no sólo a Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR, sino en general a la terna.

Entre los nombres que se dieron a conocer de quienes votaron en contra de la terna para la FGR están:

Asimismo, ningún integrante del Senado emitió algún voto a favor de las otras dos candidatas de la terna para la FGR: