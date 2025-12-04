Ante acusaciones de Lilly Téllez por el voto a favor de Movimiento Ciudadano por Ernestina Godoy en el Senado, Jorge Álvarez Máynez le respondió a la panista.

Y es que tanto PAN como PRI entre otros opositores criticaron a Movimiento Ciudadano en el Senado por votar a favor de Ernestina Godoy en la terna presentada para la Fiscalía General de la República (FGR).

Máynez responde a Lilly Téllez por críticas a Movimiento Ciudadano y voto a favor de Ernestina Godoy

Una de las críticas contra Movimiento Ciudadano fue de parte de Lilly Téllez, quien los llamó “Macchairos”, por lo que Jorge Álvarez Máynez respondió a la senadora en redes.

Como explicó Jorge Álvarez Máynez a la senadora, Movimiento Ciudadano se distingue tanto del actual régimen como de Lilly Téllez, quien mejor debería explicar los votos de su partido.

Asimismo, Jorge Álvarez Máynez recordó con una foto de Lilly Téllez junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que en 2018 lo ayudó a ganar así como el régimen actual.

Referente al voto de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez explicó que tanto Clemente Castañeda como Luis Donaldo Colosio Riojas puntualizaron que México necesita cambios en materia de justicia.

Movimiento Ciudadano defiende su voto por Ernestina Godoy (Captura de pantalla)

Decálogo de Movimiento Ciudadano para Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR

Los legisladores de Movimiento Ciudadano señalaron en tribuna del Senado el motivo por el cual votaron por Ernestina Godoy, como explicó Jorge Álvarez Máynez a Lilly Téllez.

Aunado a esto, compartieron el decálogo de compromisos que Movimiento Ciudadano entregó a Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR, el cual condicionó su vot:

Trabajar con las víctimas d manera permanente Emprender en reingeniería institucional Expedir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia Contar con un cuerpo mejor equipado Facilitar la denuncia Evaluar y consolidar el sistema penal acusatorio Priorizar la investigación y persecución de homicidios, desapariciones y reclutamiento Garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses Evaluar la prisión preventiva oficiosa Garantizar acceso pleno, imparcial y efectivo de la justicia para eliminar la impunidad

Ernestina Godoy aseguró durante su comparecencia que hará suyo el decálogo de Movimiento Ciudadano, comprometiéndose a cumplirlo.