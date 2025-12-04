Alejandra Cuevas, hija de la ex cuñada de Alejandro Gertz Manero, lanzó fuertes declaraciones ante la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR).

Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán, quien fuera pareja sentimental de Federico Gertz Manero, recordó que el paso de Ernestina Godoy por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dejó marcadas muchas vidas, incluyendo la suya.

“Ernestina: Hoy hablaste de justicia desde el cargo más alto que puede tener quien decide sobre la vida de otros… No hay institución a la que hayas llegado sin antes dejar un rastro de silencios, de decisiones que marcaron cuerpos, familias, destinos” Alejandra Cuevas

Alejandra Cuevas: “No se puede hablar de víctimas cuando se ha contribuido a crearlas”, reclama a Ernestina Godoy

Alejandra Cuevas reclamó a Ernestina Godoy su discurso al ser nombrada como la titular de la FGR, donde señaló que trabajará “para construir una Fiscalía a la vanguardia, que ponga al centro a las víctimas”.

De acuerdo con Alejandra Cuevas, su discurso “pesa como piedra” cuando habla de autonomía, dignidad y perspectiva de género, luego de haberla mantenido en prisión por más de un año sin ser juzgada y por un delito que no cometió.

Alejandra Cuevas reiteró que Ernestina Godoy sabe mejor que nadie “lo que significa que una firma tuya pueda hundir a una familia entera”.

Además, reclamó que, la nueva titular de la FGR sabe lo que significa que la ley sea usada como filo.

“No se puede hablar de víctimas cuando se ha contribuido a crearlas. No se puede hablar de Estado de derecho cuando se ha permitido que la ley se doble. No se puede hablar de justicia cuando se ha callado frente al abuso” Alejandra Cuevas

Ernestina:



Hoy hablaste de justicia desde el cargo más alto que puede tener quien decide sobre la vida de otros. Pero en tu voz había algo imposible de ocultar: la distancia entre lo que dices y lo que dejaste atrás. No hay institución a la que hayas llegado sin antes dejar un… https://t.co/cUPF0JJuUw — Alejandra Cuevas Moran (@AleCuevasMoran) December 3, 2025

Cabe recordar que Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán fueron acusadas por Alejandro Gertz Manero del delito de homicidio en contra de su hermano Federico Gertz; en octubre de 2020 ingresó al penal de Santa Marta.

De acuerdo con Gertz Manero eran culpables de la muerte de su hermano por “un cuidado omiso” de su salud.

La denuncia había sido archivada por la Fiscalía de la CDMX; sin embargo, cuando Alejandro Gertz Manero fue nombrado fiscal, se retomó el caso y se decidió ejercer acción penal en su contra.