El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un llamado urgente para salvaguardar la unidad interna del partido ante la publicación de los resultados de las encuestas para coordinaciones estatales.

Ricardo Monreal exhortó a todos los participantes a aceptar los dictámenes oficiales de las encuestas para evitar fracturas políticas o conflictos con partidos aliados.

“Hoy se definen, mediante encuesta, las coordinaciones estatales pendientes de MORENA. Lo fundamental es respetar los resultados y preservar la unidad. Con el mensaje de la Presidenta @Claudiashein presente, en el Legislativo seguimos trabajando en la agenda progresista de México” Ricardo Monreal

Asimismo, Monreal vinculó este proceso con la consolidación de una agenda progresista inspirada en el reciente discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ricardo Monreal hace un llamado a los aspirantes de Morena para respetar las encuestas rumbo a las elecciones 2027

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, hizo un llamado a los aspirantes de su partido a aceptar los resultados de las encuestas internas y priorizar la unidad del movimiento.

Hoy se definen, mediante encuesta, las coordinaciones estatales pendientes de MORENA. Lo fundamental es respetar los resultados y preservar la unidad. Con el mensaje de la Presidenta @Claudiashein presente, en el Legislativo seguimos trabajando en la agenda progresista de México. pic.twitter.com/Y2oNZh8pAY — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 28, 2026

El pronunciamiento se realizó en el marco de la revelación de las últimas siete coordinaciones estatales pendientes para las elecciones gubernamentales de 2027, con las que se completan las 17 entidades en contienda:

San Luis Potosí Tlaxcala Nuevo León Nayarit Sonora Baja California Sur Chihuahua

“Hoy es lunes y la Dirección Nacional de Morena ha anunciado que hoy resuelve mediante encuestas quiénes serán los coordinadores en las entidades federativas que restan, siete estados del país, que son Sonora, Nayarit, Chihuahua, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nuevo León y Tlaxcala, y deseo que todo sea aceptado y que la encuesta sea respetada de quien resulte, solo cuidando la unidad, que es lo que tenemos que lograr” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal enfatizó que el método de encuesta debe funcionar para cerrar disputas internas y prevenir fracturas.

Esto cobra relevancia tras los desacuerdos surgidos en las primeras 10 designaciones, donde incluso el aliado Partido del Trabajo (PT) expresó cuestionamientos y sugirió la realización de encuestas espejo.

Ricardo Monreal subrayó que mantener la cohesión es indispensable para dar continuidad a la transformación política e impulsar la agenda progresista y liberal en el país.

Remarcó que lo crucial en el proceso interno para elegir a las 17 coordinaciones estatales es que todos los aspirantes respeten y acepten los resultados de las encuestas.

Ricardo Monreal resalta el mensaje de Claudia Sheinbaum tras pedir unidad en Morena

Ricardo Monreal calificó el discurso brindado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino como “extraordinario” e “histórico” al hacer el recuento de los avances de la transformación.

Resaltó que Sheinbaum valoró cómo la actual Legislatura se convirtió, en los hechos y por el alcance de sus reformas, en una especie de “Congreso Constituyente”.

“Ayer la presidenta emitió un discurso extraordinario, histórico en el sentido de los avances de la cuarta transformación y de cómo valora y pondera que esta legislatura se convirtió en los hechos sin serlo, en un congreso constituyente por la cantidad de reformas, pero sobre todo por el contenido, la naturaleza y lo progresista de las mismas” Ricardo Monreal

Destacó que, bajo la guía del proyecto del Ejecutivo, se logró revertir la tendencia neoliberal impulsada en décadas anteriores a 2018.

Afirmó que, teniendo presente el mensaje de la mandataria, en el Poder Legislativo seguirán trabajando de manera coordinada para construir y concretar la agenda progresista y liberal de México.

“Revertimos la tendencia neoliberal, revertimos la tendencia que venía construyéndose en las últimas décadas antes del 18. Por eso hay que seguir avanzando y seguir construyendo la agenda progresista y liberal que nos propusimos desde hace muchos años, muchas décadas y que ahora estamos concretando” Ricardo Monreal