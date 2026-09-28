Morena presentará este lunes 28 de septiembre a sus siete coordinadores estatales pendientes en Nuevo León, Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala.

La presentación será encabezada por Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora durante un acto programado a las 10:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Las designaciones corresponden a entidades que renovarán gubernatura en 2027, mientras Morena y el Partido del Trabajo mantienen diferencias sobre el método utilizado para seleccionar perfiles.

Morena y PT mantienen diferencias sobre las designaciones estatales

Hasta ahora, Morena ha presentado 10 coordinadores en otras entidades y prevé completar este lunes las siete definiciones que permanecían pendientes dentro del proceso interno.

La dirigencia morenista ha señalado que las propuestas del PT fueron consideradas en las encuestas, mientras los petistas han planteado revisar nuevamente los perfiles participantes.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena (Mario Jasso)

Ariadna Montiel Reyes sostuvo que las mediciones ya fueron realizadas y que los resultados permanecen firmes, aunque ofreció transparentar posteriormente los ejercicios aplicados en cada entidad.

El desacuerdo entre ambos partidos se relaciona con la selección de perfiles para las 17 entidades que renovarán gubernatura, de acuerdo con reportes publicados durante septiembre.

Las dirigencias de Morena y PT se reunieron el jueves para abordar las diferencias, mientras ambos partidos mantienen conversaciones sobre su relación electoral rumbo a 2027.

Con las siete presentaciones restantes, Morena completará esta etapa de su proceso interno, aunque las coordinaciones constituyen una fase previa a las candidaturas que serán definidas posteriormente.