En materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en Palacio Nacional.

Dicha reunión incluiría al Gabinete de Seguridad y el gobernador de Michoacán compartió detalles de la misma, a tres días de la explosión del coche bomba en Coahuayana que dejó 6 muertos.

Claudia Sheinbaum sostuvo reunión con Alfredo Ramírez Bedolla en Palacio Nacional

Alrededor de las 11:47 horas habría llegado Alfredo Ramírez Bedolla a Palacio Nacional para una reunión con Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, tal como reportaron medios de comunicación.

Por su parte, tal como confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la reunión sería para dar seguimiento al Plan Michoacán a un mes de su implementación tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de la reunión de Claudia Sheinbaum con Alfredo Ramírez Bedolla y el Gabinete de Seguridad; la presidenta tampoco se ha pronunciado.

Anteriormente, Claudia Sheinbaum había señalado que mantendría una reunión con el Gabinete de Seguridad, por lo que pudieron estar presentes para dar seguimiento a la explosión del coche bomba.

Claudia Sheinbaum se reunió con Alfredo Ramírez Bedolla en Palacio Nacional

Alfredo Ramírez Bedolla comparte detalles de su reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Tras reunión con Claudia Sheinbaum, Alfredo Ramírez Bedolla compartió en redes sociales algunos de los temas que abordaron en Palacio Nacional, como lo sería el Plan Michoacán.

Al respecto, el gobernador de Michoacán escribió que con el Plan Michoacán se está atendiendo las causas de la inseguridad y se apuesta por mejorar sus oportunidades.

Por lo mismo, se revisó la construcción de 5 universidades Rosario Castellanos, así como 10 nuevos planteles de bachillerato y la ampliación de 60 escuelas.

Horas antes, Alfredo Ramírez Bedolla compartió que en conjunto con alcaldes de Michoacán se revisó dicho proyecto parte del Plan Michoacán, referente a la construcción de las 10 nuevas preparatorias.