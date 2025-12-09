A un par de días del ataque en Coahuayana, Michoacán, que dejó un saldo de 6 muertos, se reveló un video en el que se exhibe que ocultaron los explosivos entre plátanos.
De acuerdo con lo indicado en los reportes, en el video se aprecia la camioneta Dodge Ram tipo Dakota que fue usada como coche bomba, transportando los explosivos.
Video exhibe que ocultaron explosivos entre plátanos para ataque en Coahuayana
Un video que fue captado por una cámara de seguridad, muestra los momentos previos al ataque en Coahuayana, Michoacán, que se registró la mañana del pasado sábado 6 de diciembre.
Se trata de una grabación que ha sido difundida en redes sociales por un medio de circulación nacional, en la que se puede ver una camioneta circulando en calles del municipio.
Al respecto, la información refiere que la camioneta es la Dodge Ram tipo Dakota de color negro que explotó sobre la calle Ignacio López Rayón, en el centro de Coahuayana.
Asimismo, se señala que en el clip de unos cuantos segundos, se puede observar que la camioneta transportaba plátanos, mismos que fueron usados para ocultar los explosivos.
De esa manera, los responsables del ataque por el que han muerto hasta el momento 6 personas, lograron pasar desapercibido el cargamento que estalló afuera de la comandancia.
Camioneta exhibida en video y usada en el ataque en Coahuayana entró desde Colima
Las investigaciones de las autoridades en torno al ataque en Coahuayana, refiere que la camioneta que se usó para ocultar los explosivos y se muestra en el video, entró desde Colima:
- A las 08:30 horas del sábado 6 de diciembre 2025, cámaras de videovigilancia registran la entrada de la camioneta desde Colima hacia Michoacán por la carretera federal 200, conocida como la Manzanillo–Lázaro Cárdenas
- El vehículo avanzó por la comunidad de San Vicente, ya dentro del municipio de Coahuayana
- siguió su avance por Coahuayana Viejo y continó su trayecto hacia el centro, atravesando Coahuayana Viejo, otra localidad cercana
- A las 11:40 horas, en centro de Coahuayana, la camioneta llegó a la calle Ignacio López Rayón, frente a la comandancia de la Policía Comunitaria y minutos después se produjo la explosión