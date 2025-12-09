A un par de días del ataque en Coahuayana, Michoacán, que dejó un saldo de 6 muertos, se reveló un video en el que se exhibe que ocultaron los explosivos entre plátanos.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, en el video se aprecia la camioneta Dodge Ram tipo Dakota que fue usada como coche bomba, transportando los explosivos.

Video exhibe que ocultaron explosivos entre plátanos para ataque en Coahuayana

Un video que fue captado por una cámara de seguridad, muestra los momentos previos al ataque en Coahuayana, Michoacán, que se registró la mañana del pasado sábado 6 de diciembre.

Se trata de una grabación que ha sido difundida en redes sociales por un medio de circulación nacional, en la que se puede ver una camioneta circulando en calles del municipio.

🚨TRASLADABAN EXPLOSIVOS OCULTOS ENTRE PLÁTANOS ANTES DEL ATAQUE



Imágenes revelan el traslado de explosivos escondidos entre plátanos en una camioneta negra, momentos antes de que estallaran afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.… pic.twitter.com/lav9pKKDPU — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) December 8, 2025

Al respecto, la información refiere que la camioneta es la Dodge Ram tipo Dakota de color negro que explotó sobre la calle Ignacio López Rayón, en el centro de Coahuayana.

Asimismo, se señala que en el clip de unos cuantos segundos, se puede observar que la camioneta transportaba plátanos, mismos que fueron usados para ocultar los explosivos.

De esa manera, los responsables del ataque por el que han muerto hasta el momento 6 personas, lograron pasar desapercibido el cargamento que estalló afuera de la comandancia.

Camioneta exhibida en video y usada en el ataque en Coahuayana entró desde Colima

Las investigaciones de las autoridades en torno al ataque en Coahuayana, refiere que la camioneta que se usó para ocultar los explosivos y se muestra en el video, entró desde Colima: