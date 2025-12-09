Tras pedir que no se especule sobre la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, Ricardo Monreal protagonizó un incómodo momento.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal estalló ante la pregunta de un reportero, hecho que quedó registrado en video.

La tarde del lunes, al Diputado de Morena un periodista le preguntó si el gobierno de Estados Unidos debería intervenir ante la ingobernabilidad en estados como Michoacán, donde el pasado sábado estalló un coche bomba.

Cuestionamiento que causó molestar a Ricardo Monreal, de 65 años de edad, quien interrumpió al periodista.

“No, no, no, ni lo dejo terminar”, dijo y enseguida aseguró que México jamás permitirá que el gobierno de Estados Unidos intervenga en temas de seguridad.

Ricardo Monreal estalla ante pregunta de reportero (@LuisCardenasMX / Red Social X)

Ricardo Monreal invita a leer su libro para conocer el daño que el ejército norteaméricano le hizo a México

Visiblemente molesto, Ricardo Monreal aseguró que hablan desde la ignorancia aquellas personas que piden la intervención del gobierno estadounidense.

Por lo que le pidió al reportero leer el libro “Despojo”, escrito por Ricardo Monreal, para conocer el daño que el ejército norteaméricano le hizo a México en 1847.

“No tiene idea ningún mexicano de los que no leen. Hay que leer para ver”, reiteró. Ricardo Monreal

Y tras aclarar, una vez más, que Estados Unidos no intervendrá, dijo que hay intercambio de información, incluso colaboración, pero es inadmisible dejar que intervenga.

“¿Una intervención en México por los norteamáricanos? Inadmisible” Ricardo Monreal

🙄”RASURAN” VIDEO DE MONREAL



Ayer, @RicardoMonrealA tuvo un choque con un reportero que le preguntó si EE.UU. debería intervenir ante la ingobernabilidad en estados como Michoacán —donde estalló una coche-bomba—.

Monreal respondió airado que jamás aceptaría una intervención… pic.twitter.com/PcRDmfPCmj — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) December 9, 2025

Borran video de Ricardo Monreal

Una vez que Comunicación Social se enteró de la reacción de Ricardo Monreal ante el cuestionamiento ligado al coche bomba que estalló en Coahuayana, Michoacán, editó el video.

Eliminaron esa parte; sin embargo, reporteros y camarógrafos que presenciaron el momento, notaron la acción y comenzaron a viralizar el hecho, por lo que Comunicación Social, tomó una nueva medida.

Borró por completo el video, mismo que no desapareció y que hoy comparte el periodista Luis Cardenas.