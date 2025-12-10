La explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, suma seis muertos y once heridos con corte al 10 de noviembre de 2025.

Enrique Gustavo, la víctima más reciente, murió en el Hospital de Alta Especialidad la madrugada de este miércoles 10 de diciembre.

El hombre fue llevado a Morelia, Michoacán, mediante el servicio aéreo del gobierno del estado una vez que ocurrió la explosión.

¿Quiénes son las dos personas que iban en el coche bomba?

Cabe recordar que al instante fueron reportadas dos muertes y cuatro más se sumaron durante los días siguientes.

Las dos muertes iniciales son de personas que iban a bordo del vehículo que explotó y que había llegado desde Colima.

Aclaran que explosión de coche bomba no fue terrorismo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que no se trató de terrorismo sino de delincuencia organizada, durante la conferencia mañanera del 9 de octubre.

Y es que señaló que el acto tenía fines de delincuencia organizada por la pugna entre dos grupos delincuenciales.

Acotó que no se trató de objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, como hubiera sido si se tratara de actos terroristas.

Estos dos grupos son Cárteles Unidos y Cártel de Tepalcatepec, de acuerdo con lo señalado por Omar García Harfuch.