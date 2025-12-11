El próximo viernes 12 de diciembre no habrá conferencia matutina. Claudia Shienbaum explicó que la razón por la que se cancela la mañanera es el festejo de la Virgen de Guadalupe.

Pese a que la fiesta de la Virgen de Guadalupe no es una celebración civil, es un festejo muy presente, pues peregrinos de todo el país y del mundo, visitan la Basílica en CDMX.

Claudia Sheinbaum explica por qué no habrá mañanera el 12 de diciembre

Al iniciar la semana, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si el 12 de diciembre habrá mañanera, a lo que la presidenta dijo que no, siguiendo el patrón de hace un año y del gobierno de AMLO.

Peregrinos que viajan a la Basílica de Guadalupe (Fotografía Cortesía / Cuartoscuro)

Desde que tomó su cargo como presidenta, Claudia Sheinbaum señaló que no iba a dar conferencias matutinas el 12 de diciembre para respetar las tradiciones religiosas de México.

“Vamos a hacer tradición. Vamos a respetar a la Virgen” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Respecto a si en Navidad y Año Nuevo habrá mañanera, Claudia Sheinbaum comentó que caen entre semana y suele haber más trabajo, por lo que aún se evalúa cancelar las mañaneras de esos días.