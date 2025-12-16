El diputado local del PRI Guillermo Valencia anunció que dará de “regalo” de Navidad al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, una esquirla del coche bomba que explotó en Coahuayana, Michoacán.

“Es una esquirla de las que volaron por los aires, allá en Coahuayana [..] aún conserva el aroma de terror que sembraron muchas de estas ahí en Coahuyana”. Guillermo Valencia, diputado y dirigente del PRI en Michoacán

Tras la explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, que dejó un total de 6 muertos, el dirigente del PRI en Michoacán exigió el 16 de diciembre de 2025 que lo ocurrido se clasifique como terrorismo.

Diputado del PRI anuncia “regalo” para Omar García Harfuch: una esquirla del coche bomba

Fue en conferencia de prensa del PRI en Michoacán que Guillermo Valencia señaló que mandará como regalo de Navidad una esquirla que salió volando del coche bomba al secretario Omar García Harfuch.

El diputado aseguró que buscará entregarle dicho regalo a Omar García Harfuch personalmente, como recordatorio de que tiene una obligación con la seguridad de la ciudadanía.

Guillermo Valencia también descartó la teoría de Omar García Harfuch de que fue un ataque contra la policía comunitaria, ya que el coche bomba se estacionó frente a negocios.

“No me quedo yo con su teoría de que el coche bomba no fue coche bomba, porque los delincuentes suicidas que lo llevaban no se bajaron de la unidad, sino que se quedaron ahí para que explotara”. Guillermo Valencia

Añadió que la teoría de Omar García Harfuch sobre lo ocurrido en Michoacán no tiene lógica si se compara con el atentado de las Torres Gemelas, ya que los terroristas se habrían lanzado en paracaídas antes del impacto.

Diputado del PRI tiene regalo para Omar García Harfuch: esquirla del coche bomba de Coahuayana (Captura de pantalla)

La esquirla del coche bomba podría ser utilizada por Omar García Harfuch como pisapapeles pero le recordaría el hecho, pese a que el secretario no ha visitado Coahuyana, como reclamó el diputado.

Diputado del PRI llama a reclasificar explosión del coche bomba de Coahuayana como terrorismo

Asimismo, Guillermo Valencia hizo otra petición, en este caso la Fiscalía General de la República (FGR) para reclasificar como terrorismo la explosión del coche bomba en Michoacán.

Tal como explicó, tras la detención de un presunto responsable del coche bomba se comprueba que hay un grupo criminal que está detrás, contrario a la hipótesis de material explosivo en el vehículo.

Por lo que invitó a la fiscal Ernestina Godoy a que reclasifique el delito, ya que el coche bomba y el grupo criminal provocan terror entre la población.