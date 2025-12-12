Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, pidió a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) revisar denuncias de extorsión contra elementos desplegados por el Plan Michoacán.

“He tenido algunas llamadas (de ciudadanos), lo cual yo he tenido comunicación con el secretario Omar (García Harfuch) y le he pedido de favor que si estas corporaciones… están tratando otra vez … de extorsionar o a espantar a los ciudadanos pues que realmente no queremos que estén aquí” Grecia Quiroz. Presidenta municipal de Uruapan

La alcaldesa dijo que el objetivo de que estén en las salidas y entradas de Uruapan, como parte del Plan Michoacán, es para que den seguridad y no para asustar a los ciudadanos.

Grecia Quiroz agregó que son los propios ciudadanos son los que han denunciado la situación que ella ha corroborado y ha emprendido demandas al respecto.

Grecia Quiroz advierte a policías de Uruapan que trabajan bajo las mismas líneas de no extorsión que Carlos Manzo

Grecia Quiroz pidió a los ciudadanos que obtengan muestras o pruebas de que los están extorsionando a fin de tener un respaldo.

Ello incluye a elementos municipales de la policía de Uruapan, tal como sucedía en el gobierno de Carlos Manzo.

“La línea que ha venido trabajando el presidente Carlos Manzo de no extorsionar al ciudadano, de no abuso de poder, seguirá en la misma línea… si hay un abuso de autoridad van a ser dados de baja, ellos están conscientes de ello” Grecia Quiroz. Presidenta municipal de Uruapan

¿Cuántos elementos desplegó Harfuch en Michoacán?

Luego del asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre y con la presencia de elementos de seguridad de distintas corporaciones, ciudadanos de Uruapan han denunciado detenciones irregulares, revisiones arbitrarias y cobros indebidos.

Hasta finales de noviembre, Omar García Harfuch había reportado un despliegue de 12 mil elementos federales en Michoacán y la detención de 134 personas a partir de la muerte de Carlos Manzo.

Entre los detenidos se encuentran quienes son presuntos responsables del asesinato como Jaciel N, un reclutador de personas en recuperación de adicciones y El Licenciado, presunto coordinador de los sicarios.