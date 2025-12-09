Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró las razones por la que el caso del coche bomba en Coahuayana, no es terrorismo, como fue identificado por la Fiscalía General de la República (FGR).

“No es por terrorismo, como sabemos, en la ley tanto mexicana como internacional, el terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso… son actos criminales para ampliar sus actividades… en territorio... rutas de trasiego de droga... extorsión… etcétera, entonces va por delincuencia organizada... se descarta por lo que acabo de decir” Omar García Harfuch. SSPC

El encargado de Seguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que no hay motivos políticos, ideológicos, religioso o sociales que justificaran terrorismo, por lo que las investigaciones se llevan en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Por el contrario, dijo que los objetivos son para ampliar sus actividades criminales y detalló los dos grupos que tienen conflicto en la zona de Coahuayana.

Claudia Sheinbaum descarta que coche bomba sea afrenta al gobierno por Plan Michoacán; apuntan a conflicto local

Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum coincidieron en que no se trata de una afrenta del crimen organizado contra el gobierno, sobre todo en el mismo día que celebraban siete años de los gobiernos “de la Transformación” y por la implementación del Plan Michoacán.

El encargado del Gabinete de Seguridad dijo que se trata de una disputa local entre dos grupos:

Cártel de Tepalcatepec, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cárteles Unidos

Dijo que ya en el pasado se han registrado ataques con explosivos entre ellos, los cuales no van dirigidos a la población y que en algunos casos les han explotado por su fabricación artesanal.

¿Coche bomba en Coahuayana explotó accidentalmente?

Omar García Harfuch dijo que ha habido casos de explosivos, drones con ese tipo de artefactos, por lo que no se descarta en la investigación que les pudiera explotar a ellos mismos en esta ocasión en Coahuayana.

Recordó que hay dos personas que estuvieron dentro del auto estacionado por un tiempo antes de que explotara.

La razón por la que Ernestina Godoy no acudió a aclarar el tema de terrorismo por coche bomba en Coahuayana

Sobre la ausencia de Ernestina Godoy, Claudia Sheinbaum dijo que no acudió a la invitación debido a que está en trabajos de la toma de posesión de su cargo como titular de la FGR.

Fue Ernestina Godoy quien el sábado señaló que el caso del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, se investigaba por terrorismo peor un día después aclaró que era por delincuencia organizada.