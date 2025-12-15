El coche bomba en Coahuayana, Michoacán, tiene detrás el interés del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de establecerse en el municipio y beneficiarse de su conexión con la carretera federal 200, así lo reveló Bernardo León, excomisionado de Seguridad en Morelia, Michoacán, a El Sol de Morelia.

“El Cártel Jalisco Nueva Generación quiere establecerse porque es un punto estratégico de traslado y no solo de mercancía, sino de drogas” Bernardo León. Excomisionado de Seguridad en Morelia, Michoacán

Cabe mencionar que el saldo de la explosión del coche bomba en Coahuayana el 8 de diciembre, cerca de la base de los policías comunitarios, que dejó seis muertos, incluidos dos que iban en el coche bomba.

Importancia de la carretera federal 200 para el CJNG

Cabe recordar que la carretera federal 200 es una importante vialidad que recorre gran parte de las costas del pacífico, de Tepic, Nayarit, hasta Tapachula, Chiapas. De esta manera pasa por estados como:

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

A su paso por esos estados, también se pasa por importantes puertos y ciudades turísticas como Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco, Puerto Escondido y más.

El experto en seguridad Bernardo León dijo que precisamente el objetivo es aprovechar la posición del Puerto de Lázaro Cárdenas porque ahí llegan mercancías de países de Asia, principalmente de China, con las que se fabricarían drogas sintéticas como fentanilo.

Coahuayana, el municipio que el CJNG no ha logrado controlar, según expertos

Bernardo León dijo que es la población de Coahuayana la que lucha por conservar su municipio para no dejarlo al crimen organizado.

Con la idea coincide David Saucedo, especialista en Seguridad Nacional, quien dijo que los grupos de autodefensa se conformaron para enfrentar a Los Caballeros Templarios hace más de 10 años y ahora a se enfrentan al CJNG.

Guillermo Valencia, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresidente municipal de Tepalcatepec, dijo que Coahuayana es una de las últimas fronteras que el CJNG no ha logrado controlar.