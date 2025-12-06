Al menos dos muertos y siete personas lesionadas fue el resultado de la explosión de un coche bomba afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

Las primeras versiones indican que la explosión del coche bomba ocurrió a las 11:30 horas del sábado 6 de diciembre, dejando a su paso daños en vehículos cercanos, viviendas, negocios y el Hospital Comunitario.

Aunque el Gabinete de Seguridad aún investiga para dar con los presuntos responsables, mandos de la Policía Comunitaria han señalado a grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operan en Coahuayana.

Explosión de coche bomba en Coahuayana

Trasladan en helicópteros a heridos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

El Gabinete de Seguridad informó que la zona de Coahuayana en la que ocurrió la explosión del coche bomba fue reforzada de inmediato con elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Estamos actuando con toda la capacidad del Estado para atender a las víctimas y restablecer la calma. La instrucción es clara: brindar atención inmediata a los heridos y dar con los agresores”

Las autoridades también confirmaron que algunos de los heridos fueron trasladados en helicópteros para recibir una atención hospitalaria con mayor capacidad.

A su vez, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, detalló que se mantiene un despliegue operativo en la región para avanzar en las labores de búsqueda de los responsables.

Sobre este punto, la Policía Comunitaria de Coahuayana explicó que desde hace al menos cinco años son blanco de ataques, emboscadas y amenazas atribuidas al CJNG.