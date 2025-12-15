Carlos Bautista Tafolla explica ajustes en la seguridad de Uruapan tras retiro de patrullas

Carlos Bautista Tafolla, diputado local del estado de Michoacán, explicó en sus redes sociales los ajustes de seguridad que se realizan en el municipio de Uruapan tras el retiro de patrullas.

El diputado local Bautista Tafolla señaló que el que se hayan retirado algunas patrullas no significa que haya disminuido la seguridad, pues el número de elementos en Uruapan por el Plan Michoacán se mantiene.

Carlos Bautista Tafolla (Redes Sociales)

A través de redes sociales, Carlos Bautista Tafolla explicó que el retiro de patrullas de Uruapan fue una petición de los uruapenses, sin embargo, esto no significaba una disminución de seguridad.

Carlos Bautista Tafolla mencionó que solo se retiraron “algunas patrullas negras con blanco”, pero se mantiene el mismo número de elementos de seguridad y cuerpos de inteligencia.

De acuerdo con la información, este retiro se dio luego de que la alcaldesa Grecia Quiroz denunció que presuntos elementos de la policía estaban extorsionando a la población de Uruapan.

Asimismo, agradeció a Omar García Harfuch y a Grecia Quiroz por atender las solicitudes del pueblo de Uruapan y ser sensibles al tema de la seguridad en este municipio de Michoacán.

“Agradezco a la presidenta Grecia Quiroz por abrir este puente de diálogo y por hacerle frente a un tema tan sensible como la seguridad en Uruapan, en coordinación con la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, y con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch”. Omar García Harfuch