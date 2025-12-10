La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán hizo un llamado a todos los servidores públicos para no politizar la seguridad y violencia en Michoacán.

“Intentar politizar o intentar partidizar o ideoligizar una realidad tan lastimosa como es la inseguridad, desde mi perspectiva no debe suceder” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán: reclasificar coche bomba en Coahuayana sería politizar la seguridad y violencia

Ante el debate que se ha generado en torno a la posibilidad de que el coche bomba en Coahuayana sea tipificado como un acto terrorista, Kenia López Rabadán advirtió sería politizar la seguridad y violencia en Michoacán.

Desde la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva se pronunció en contra de que se aborde lo ocurrido de esa manera, pues resaltó que lo que debe ocurrir es la acción inmediata de las autoridades.

“Más allá de si es terrorismo o no, se deben detener este tipo de situaciones (...) Yo no voy a litigar el tipo penal, lo que desde mi perspectiva sí es necesario argumentar, es que la inseguridad brutal que se vive en Michoacán se debe detener” Kenia López Rabadán

Más allá de si se le llama terrorismo o no, la inseguridad en Michoacán debe parar.

Es necesario reconocer el problema para poder resolverlo. Las instituciones del Estado deben ponerse a trabajar para garantizar la seguridad de las y los mexicanos.

Hago un llamado a no politizar… pic.twitter.com/AUYsJtlU04 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 9, 2025

Pese a su posicionamiento crítico y en contra de la posibilidad de que los hechos se reclasifiquen como terrorismo, la diputada consideró que ningún servidor público tendría que entrar a ese debate.

En especial cuando insistió en que el hecho de analizar el hecho desde un tipo penal distinto para que se investigue y juzgue de otra manera, no es más que politizar e ideologizar la violencia e inseguridad en Michoacán.

En ese sentido, resaltó que la discusión no tiene por qué orbitar alrededor de temas de partidos o gobiernos, sino que se tiene que centrar en el trabajo para enfrentar de manera frontal los problemas.

Kenia López Rabadán llama a establecer trabajo coordinado por violencia e inseguridad en Michoacán

Al llamar a todos los servidores públicos a no politizar la seguridad y violencia en Michoacán, Kenia López Rabadán reiteró de manera insistente en que lo que se debe hacer es trabajar cuanto antes para frenar la problemática.

Para ello, la diputada del PAN pidió que todos los niveles de gobierno e instituciones se sumen a un trabajo coordinado para atender el contexto de inseguridad que se vive en la entidad.

“Debe haber mecanismo institucional de todas las instituciones incluyendo por supuesto la Cámara de Diputados en donde los servidores públicos nos debemos poner a trabajar para darles paz y seguridad a las familias” Kenia López Rabadán

Con respecto a ello, sentenció para todos los funcionarios es una obligación dejar de lado las excusas, justificaciones y conflictos, pues lo urgente es ponerse a trabajar y se reconozca “que hay un problema real”.

Por eso, insistió en que la violencia e inseguridad en Michoacán no es ideológica y solo se debe pensar en darle respuesta a millones de mexicanos que piden paz para poder desarrollarse.