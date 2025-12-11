Claudia Sheinbaum felicitó a gobernadores por el apoyo que le han brindado pese a sus diferencias políticas.

La 52 sesión del Consejo Nacional de Seguridad fue encabezada por Claudia Sheinbaum, quien aprovechó para hablar del trabajo de los gobernadores.

Claudia Sheinbaum agradece apoyo de los gobernadores pese a diferencias políticas

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum mostró su agradecimiento a los gobernadores por el apoyo que le brindaron durante el año.

Y es que Claudia Sheinbaum resaltó que más allá del partido político, han podido trabajar en conjunto para el beneficio de los ciudadanos.

“Quiero felicitarles a todas, todos. Agradecerles por el apoyo de todos los gobernadores, independientemente del partido político del que provengamos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reconoció que durante el año se han enfrentado a diferentes obstáculos, pero cada gobernador pudo salir adelante.

“Creo que ha sido con todas las dificultades, porque pasamos por los aranceles, distintos eventos meteorológicos que nos afectaron mucho” Claudia Sheinbaum

Cada semestre se realiza el Consejo Nacional de Seguridad, en el que acuden el gabinete de seguridad y los gobernadores de todas las entidades del país para evaluar diversos temas sobre seguridad y resultados.

Claudia Sheinbaum agradece a gobernadores de estados afectados por lluvias porque en menos de un mes pudieron salir adelante

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum agradeció en especial medida a los gobernadores de los cinco estados que se vieron afectados por las lluvias:

Hidalgo

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Veracruz

“Quiero agradecerles el apoyo de todos los gobernadores, a los cinco estados de la República donde se vivió de manera muy fuerte estas lluvias” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recalcó que este año se enfrentaron a fenómenos meteorológicos de mayor extensión y amplitud que se han vivido en el país.

“Ha sido uno de los fenómenos meteorológicos de mayor extensión en la historia de estas calamidades que ha vivido nuestro país y también de mayor amplitud” Claudia Sheinbaum

Reconoció que los gobernadores trabajaron de manera coordinada y de esta manera se pudo dar frente a los fenómenos meteorológicos.

“Realmente con el trabajo conjunto, porque todos apoyaron, además agradecerles a los cinco gobernadores porque de primera poniéndose al frente y trabajando de manera coordinada” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó que en un mes se logró limpiar calles, viviendas y carreteras, además de que se entregaron los apoyos a la ciudadanía.

“En un mes se lograron limpiar todas las calles, viviendas, prácticamente todas las carreteras y se entregaron todos los apoyos que se tenían que entregar” Claudia Sheinbaum

Por último, Claudia Sheinbaum puntualizó que fue un esfuerzo extraordinario que muestra que juntos pueden salir de cualquier situación.

“Es un esfuerzo realmente extraordinario y muestra como trabajando juntas y juntos siempre salimos adelante” Claudia Sheinbaum