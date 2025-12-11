La Fiscalía del estado de Michoacán dio a conocer que identificó al primer dueño de la camioneta Dakota que fue usada para perpetrar el ataque en Coahuayana.

De acuerdo con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, las investigaciones por el ataque en Coahuayana continuarán, toda vez que hasta el momento suman seis personas muertas.

Camioneta usada en el ataque en Coahuayana no tenía reporte de robo, asegura Fiscalía Michoacán

La Fiscalía de Michoacán reveló que logró identificar al dueño original de la camioneta que fue utilizada para cometer el ataque contra la Policía Comunitaria de Coahuayana.

Carlos Torres Piña manifestó que derivado de las investigaciones y pruebas periciales levantadas, se logró identificar que la camioneta no tenía reporte de robo.

Al contactar al dueño original de la camioneta Dakota, este manifestó que meses atrás la había vendido a otro particular, por lo cual la unidad no estaba relacionada a otros delitos.

Ante esta situación, las investigaciones continuarán con la finalidad de dar con los autores intelectuales y materiales del ataque, el cual ya suma seis muertos hasta el momento.

Muestra de ello, es que la Fiscalía de Michoacán investiga la probable participación de otros vehículos, toda vez que imágenes de cámaras de vigilancia muestran a otras unidades que habrían seguido la misma ruta que la camioneta utilizada.

De esta manera, unidades de investigación buscan seguir la misma ruta para lograr encontrar dichos vehículos.