Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores llamó a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para hoy viernes 29 de agosto; síguela minuto a minuto.

Desde las 9:30 horas dio inicio la sesión que Fernández Noroña convocó para tratar el conflicto que se registró el pasado 27 de agosto, cuando Alejandro Moreno lo agredió al finalizar la sesión.

El aún presidente del Senado busca discutir la posibilidad del desafuero para Alejandro Moreno, presidente del PRI.

Para las 10:25, la sesión fue constituía, luego de que se discutiera la presencia de personas ajenas a la Comisión Permanente; legisladores no miembros podrán permanecer sin derecho a participación.

Información en desarrollo...