El Río San Buenaventura en la zona de la Glorieta de Vaqueritos en Xochimilco, Ciudad de México (CDMX), se desbordó por las fuertes lluvias de hoy viernes 12 de junio.

Derivado del desbordamiento del Río San Buenaventura, los servicios de emergencia laboran en la zona; además, afectó Periférico Sur y División del Norte.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en la alcaldía Xochimilco debido a las fuertes lluvias que se esperaban.

Río San Buenaventura en la Glorieta de Vaqueritos se desborda por lluvias en Xochimilco

Tras las fuertes lluvias de esta tarde, el Río San Buenaventura se desbordó por la zona de la Glorieta de Vaqueritos, con dirección al Deportivo Xochimilco, alrededor de las 19:30 horas.

Se reportó el cierre vial absoluto así como varias colonias afectadas por la fuerza de la corriente de agua con lodo tras desbordamiento del Río San Buenaventura:

Prolongación División del Norte

Periférico Sur

Prolongación Canal de Miramontes también registra congestionamiento vial

Colonia Bosque Residencial del Sur

Paseos del Sur

San Lorenzo La Cebada

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX recomienda como alternativa vial Canal de Chalco, ya que también hay servicios de emergencia.

Al lugar también acudieron elementos de Protección Civil y la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, para atender a los vecinos de la colonia Arenal Tepepan, cercanas al río.

Pese a que las autoridades de CDMX ya laboran en el lugar, recomiendan evitar la zona derivado de las lluvias y del volumen de agua que mantiene carriles de las vialidades cerradas.

Río San Buenaventura se desborda en Xochimilco por intensas lluvias (Captura de pantalla)

Alcaldesa de Xochimilco confirma que viviendas no fueron afectadas por Río San Buenaventura

De acuerdo con la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, el desbordamiento del Río San Buenaventura no ocasionó afectaciones en las viviendas aledañas.

Además, se realizan las labores de limpieza para evitar que la basura provoque mayores problemas en la zona de Vaqueritos tras las lluvias de esta tarde en Xochimilco.

Río San Buenaventura se desborda tras intensas lluvias en Xochimilco (Circe Camacho)

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