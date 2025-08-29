La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy viernes 29 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Hoy viernes 29 de agosto de 2025 se realizará la sección “Suave Patria” al finalizar la conferencia mañanera.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

La presidenta Claudia Sheinbaum podría hablar en su conferencia mañanera sobre el helicóptero que se desplomó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen.

Además mencionaría le reunión que sostuvo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de cara al Mundial 2026.

Es posible que la presidenta de México vuelva a mencionar la pelea en el Senado tras la respuesta que Alito Moreno hizo a la presidenta por pronunciarse por la agresión contra Noroña.

Así como por la denuncia que interpuso Alito Moreno contra Fernández Noroña ante la FGR por este conflicto.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum sería cuestionada por las afectaciones al Tren Suburbano ante la construcción del ramal al AIFA.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentaría la muerte de la soprano mexicana, Lourdes Ambriz.

Nota en desarrollo. En breve más información...