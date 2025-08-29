La Secretaría de Gobernación recibió la solicitud de protección de Alejandro “Alito” Moreno ante las supuestas amenazas que recibió del presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, quien también fue denunciado ante la FGR.

“En defensa propia y en defensa de la democracia, acudimos a las instancias correspondientes frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto", denunció Alito Moreno.

En la solicitud formal de incorporación al Mecanismo de Protección promovida por Alito Moreno, se denuncian las amenazas directas por parte de Gerardo Fernández Noroña y su colaborador, Emiliano González González, por agravios a:

Manuel Añorve

Rubén Moreira

Pablo Angulo

Erubiel Alonso

Carlos Mancilla

solicitud Alito Moreno (Especial)

En breve más información...