Emiliano Rodríguez, quien cuenta con una sentencia por el asesinato de Kevin Miranda, fue detenido 8 años después del homicidio en el Estado de México.

La familia del joven, quien murió a los 17 años de edad en el domicilio de su asesino en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, señaló irregularidades en el caso.

Esto ya que Emiliano, el supuesto mejor amigo que lo asesinó, pasó años sin cumplir con su sentencia pese a haber sido declarado culpable por la muerte de Kevin Miranda.

Kevin Miranda fue asesinado por su ‘mejor amigo’; tras 8 años ya fue recluido

Kevin Miranda fue a la casa de Emiliano Rodríguez González, su ‘mejor amigo’, el 11 de noviembre de 2018 y ya no regresó a su casa con vida.

La noche de ese domingo, Kevin Rodríguez fue encontrado en la casa de Emiliano Rodríguez en el fraccionamiento residencial Condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza con un disparo en la cabeza; posteriormente se determinó que fue su ‘mejor amigo’ quien lo asesinó.

En 2021, Emiliano Rodríguez fue sentenciado a 4 años, 4 meses y 15 días de prisión que debía cumplir en un centro de detención juvenil; sin embargo, la familia promovió diversos amparos, lo que le permitió continuar en libertad pese a la sentencia ordenada.

Finalmente, el 14 de mayo de 2026 fue capturado y debe cumplir el fallo de condena en el Centro de Readaptación Juvenil de Zinacantepec.

Aunque el asesino de Kevin Miranda ya es mayor de edad, la sentencia, al haber sido cometido el delito como menor de edad, debe ser cumplida en el centro de detención juvenil.

Asesino de Kevin Miranda fingió asalto para evadir su responsabilidad

De acuerdo con la familia de Kevin Miranda, el 11 de noviembre de 2018 fueron notificados de la muerte del joven de 17 años por la familia de su asesino.

Según les informaron, había ocurrido un supuesto asalto en las inmediaciones de la propiedad de la familia de su asesino y un presunto asaltante le disparó.

Sin embargo, poco después se descubrió que fue el ‘mejor amigo’ quien le disparó en la cabeza; tras varios años de litigio, se logró una sentencia condenatoria en 2021 que no fue cumplimentada debido a los amparos promovidos.

Ocho años después, en mayo de 2026, se logró la detención luego de que se le negara un último amparo al asesino de Kevin Miranda.

Cabe señalar que la familia del asesino de Kevin Miranda, Emiliano Rodríguez, demandó a Sonia Fonseca, madre de la víctima, por daño moral.

Esto debido a las manifestaciones que ha realizado para exigir justicia por la muerte de su hijo.