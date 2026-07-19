La defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de Citlalli Hernández Mora marcó un nuevo capítulo en la polémica por el viaje de la mandataria a Nueva York para asistir a la final del Mundial 2026.

Hoy (Claudia Sheinbaum) asiste a la clausura por invitación del presidente Donald Trump y el motivo de asistir es distinto: de carácter diplomático y como Jefa de Estado representando a México que fue una de las sedes del mundial, así como en el ámbito de nuestras relaciones con Norteamérica y el contexto internacional. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena

Citlalli Hernández calificó a la oposición como “mezquina, miserable y obtusa” y subrayó que la presencia de Sheinbaum en el MetLife Stadium responde a una misión diplomática.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena recordó además el contraste con la inauguración en el Estadio Banorte, donde la presidenta de México optó por un gesto popular.

Citlalli Hernández destaca diferencias entre la inauguración y la clausura del Mundial 2026

Citlalli Hernández hizo hincapié en el contraste de las acciones de la presidenta a lo largo del torneo.

Recordó que, durante la inauguración en el EstadioBanorte, Claudia Sheinbaum tuvo un gesto con el pueblo al regalar su entrada a una niña y optar por ver los partidos de la selección mexicana en espacios públicos junto a la ciudadanía, debido a los altos costos de los boletos.

Sin embargo, señaló que el motivo de asistir a la clausura es distinto, ya que responde a una invitación formal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese sentido, Citlalli Hernández subrayó que esta visita se enmarca en la representación de México como uno de los países sede y en la relevancia de las relaciones con Norteamérica y el contexto internacional.

“De paso, toca ver cómo es Sheinbaum Líder Mundial”, añadió en su mensaje Citlalli Hernández.

Citlalli Hernández responde a críticas al viaje de Sheinbaum a Estados Unidos

La defensa de Citlalli Hernández ocurre en medio de una intensa ola de críticas por parte de figuras de la oposición.

Personajes como Simón Levy y la diputada América Rangel cuestionaron el uso de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el traslado, argumentando que esto contradice la política de austeridad.

Sobre este punto, las fuentes oficiales han aclarado que el cambio de logística se debió a condiciones meteorológicas adversas en Nueva York, las cuales provocaron la cancelación del vuelo comercial programado originalmente.

Ante la imposibilidad de viajar por aerolínea comercial, la presidenta de México aterrizó la noche del sábado en el Aeropuerto de Teterboro a bordo del avión militar para cumplir con el compromiso diplomático.

Además de presenciar la final entre Argentina y España, Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión estratégica en el palco de honor con Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para abordar temas de coordinación regional y la revisión del T-MEC.

Otros integrantes de la Cuarta Transformación, como el diputado Arturo Ávila y la consejera jurídica Luisa María Alcalde, se sumaron al respaldo de Citlalli Hernández, denunciando que los ataques de la oposición forman parte de un “nado sincronizado” para desinformar a la población.