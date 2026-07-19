Claudia Sheinbaum asistió este 19 de julio de 2026 a la final del Mundial en el MetLife Stadium, en Nueva York, donde se enfrentan España y Argentina.

Vestida con un conjunto verde bordado con una rosa, la presidenta de México salió del hotel Kimpton Ashbel acompañada por el canciller Roberto Velasco y bajo resguardo del Servicio Secreto.

Vestida de verde, Claudia Sheinbaum sale del hotel con destino a la final del Mundial 2026 (Yazmín Betancourt)

Su presencia responde a una invitación de Donald Trump para participar en la ceremonia de clausura y sostener una reunión trilateral con Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Claudia Sheinbaum se tomó un momento para saludar a un grupo de simpatizantes que la esperaban al grito de “¡No estás sola!” y “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”.

🗽❤️ Desde Nueva York, los migrantes abrazamos a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Porque la distancia nunca separa el amor por México.

.#VivaMéxico #ClaudiaLíderMundial pic.twitter.com/qFZv0KOpxp — Morena New York Comité 1 (@morena_ny1) July 19, 2026

Final del Mundial 2026, un encuentro de alto nivel diplomático para Sheinbaum

La asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la final del Mundial 2026 responde a una invitación formal de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para participar en la ceremonia de clausura y presenciar el encuentro deportivo desde el palco de honor.

En este espacio, Sheinbaum sostendrá una reunión clave con el propio Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Aunque el motivo central es el cierre del Mundial 2026, el trasfondo de la reunión es profundamente diplomático y comercial.

Según fuentes oficiales, el encuentro busca reforzar la coordinación entre los tres países socios del T-MEC, que se encuentra en proceso de revisión, y abordar temas de la agenda regional como la migración, la seguridad y el comercio bilateral.

Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum regrese a México la noche de hoy o la mañana de este lunes 20 de julio, tras lo cual enviará un informe detallado al Congreso sobre los resultados de su visita a Estados Unidos.