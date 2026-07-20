La final del Mundial 2026 terminó con tensión dentro del terreno de juego luego de que Leandro Paredes se viera involucrado en un altercado con los españoles Gavi y Eric García una vez concluido el encuentro que consagró a España como campeona del torneo.

Tras el silbatazo final y mientras los futbolistas comenzaban las reacciones posteriores al partido, se produjo una discusión entre integrantes de ambas selecciones.

¿Qué hizo Leandro Paredes tras perder la final con Argentina?

De acuerdo con las imágenes difundidas desde el estadio, Leandro Paredes encaró a varios jugadores españoles y el intercambio de palabras escaló rápidamente, provocando empujones y la intervención de compañeros y miembros de los cuerpos técnicos.

Gavi y Eric García también estuvieron involucrados en el incidente, que generó momentos de tensión sobre el césped mientras el resto de los futbolistas intentaba separar a los involucrados.

Leandro Paredes agrede a Gavi y Eric García tras la final del Mundial 2026. (Pamela Smith / AP Photo/Pamela Smith)

Minutos después, el ambiente se calmó y España pudo continuar con los festejos por la obtención de su segundo título mundial.

¿Qué dijo la FIFA sobre el incidente en el España vs Argentina?

Hasta el momento, ni la FIFA ni las federaciones de Argentina y España han emitido un comunicado oficial detallando posibles sanciones o medidas disciplinarias derivadas de lo ocurrido.

Mientras La Roja celebraba la conquista de la Copa del Mundo, las imágenes del enfrentamiento entre Leandro Paredes, Gavi y Eric García comenzaron a recorrer las redes sociales y a generar debate entre aficionados.