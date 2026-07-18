Claudia Sheinbaum viajará esta noche a la final del Mundial 2026 en un avión de la Sedena, luego de que su vuelo comercial fuese cancelado por las desfavorables condiciones meteorológicas.

Debido a las condiciones del clima y cancelación de vuelos, la presidenta Claudia Sheinbaum viaja esta noche a Nueva York en aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 Gobierno de México

El Gobierno de México destacó que Claudia Sheinbaum saldrá del país el 18 de julio y regresará casi de manera inmediata para la noche del domingo 19 de julio de 2026.

Sheinbaum fue invitada personalmente por el mandatario estadounidense, Donald Trump, para asistir a la final del Mundial 2026 junto al primer ministro canadiense Mark Carney.

Sheinbaum viajará a la final del Mundial 2026 (Captura de pantalla )

Claudia Sheinbaum viajará en avión de la Sedena por cancelación de vuelo comercial

En un inicio, se tenía previsto que la presidenta Claudia Sheinbaum viajara en un vuelo comercial que partía desde Cancún con destino a Estados Unidos.

Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas provocaron que el vuelo no pudiera partir e interfirió con la agenda original de Claudia Sheinbaum.

Ante este escenario, el gobierno federal decidió utilizar un avión de la Sedena para garantizar que la presidenta cumpla con su visita internacional.

La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio en el Estadio de Nueva York, Estados Unidos, donde España vs Argentina se enfrentarán por el título.

Claudia Sheinbaum destaca que México, EU y Canadá estén en la final del Mundial 2026 (Yazmín Betancourt)

Claudia Sheinbaum destaca importancia diplomática de su presencia en el Mundial 2026

En un mensaje previo, Claudia Sheinbaum explicó que fue invitada personalmente por Donald Trump, por lo que consideró su asistencia al Mundial 2026 como una visita con un componente diplomático.

También resaltó la importancia, en el ámbito político, de que este evento deportivo reúna a México, Estados Unidos y Canadá, países que fueron anfitriones en esta copa.

Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos presentes los tres países que fuimos sede de esta copa del mundo Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum también señaló que la presencia conjunta de los líderes envía un mensaje de cooperación entre los tres gobiernos.