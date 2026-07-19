Ferran Torres García, nacido en Foyos, Valencia, es un delantero español que actualmente milita en el FC Barcelona desde 2021, con contrato vigente hasta 2027.

Además de su carrera en el club catalán, forma parte de la Selección Española, con la que disputó el Mundial 2026, anotando 5 goles y siendo pieza clave en la conquista del segundo título mundial para La Roja.

Su trayectoria lo consolida como uno de los atacantes más destacados de la nueva generación del fútbol español.

¿Quién es Ferran Torres?

Ferran Torres García, es un futbolista de Foyos, Valencia en España que actualmente es delantero en el Barcelona de la primera división desde el 2021 con un contrato que vence en 2027.

Ferran Torres García es también uno de los seleccionados de España, quien jugó en el Mundial 2026 y anotó 5 goles a lo largo del torneo.

Ferran Torres, futbolista. (Patricia De Melo/AFP / AFP)

Desde los 6 años, Ferran Torres comenzó a prepararse como futbolista profesional, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los más deseados para tener en las planillas del futbol español.

Fue en 2017, a los 17 años que Ferran Torres debutó en primera división en Valencia C.F.

Ferran Torres ha jugado dos Copas del Mundo con la selección de España, siendo su debut en 2022 en Qatar, donde quedó en octavos de final.

Sin embargo, para el segundo Mundial que Torres jugó, anotó el gol que le dio el gane a España vs Argentina en la final del Mundial 2026.

En honor a su destacado paso por el futbol, en su natal Foyos se nombró un campo de futbol con su nombre en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

De la vida personal de Torres, se conoce que su madre, María Dolores García Alcover, es aficionada al futbol. Mientras que se padre es indiferente, aunque siempre lo apoyó en su carrera como deportista.

Ferran Torres tiene dos hermanos menores; Arantxa Torres y otro hermano menor cuya identidad es anónima.

¿Qué edad tiene Ferran Torres?

Ferran Torres tiene 26 años de edad, pues nació el 29 de febrero del 2000.

¿Quién es la esposa de Ferran Torres?

Ferran Torres no tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Ferran Torres?

Ferran Torres es del signo zodiacal de Piscis, pues nació un 29 de febrero.

Ferran Torres, futbolista. (@ferrantorres21)

¿Cuántos hijos tiene Ferran Torres?

Ferran Torres no tiene hijos.

¿Qué estudió Ferran Torres?

Se desconoce el nivel de estudios de Ferran Torres.

¿En qué ha trabajado Ferran Torres?

Ferran Torres es futbolista profesional, jugando actualmente en Barcelona y la selección de España.