Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México recordó que regalará su boleto 00001 del Mundial 2026 a una niña que sueñe con el futbol.

En el marco de la presentación de México como sede del Mundial 2026 en el recinto Cultural de Los Pinos, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó si asistiría o no al partido inaugural de esta justa deportiva.

Como ya lo había anunciado, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que daría su boleto que le regaló la FIFA a alguna niña que le gustara este deporte.

Claudia Sheinbaum toma la decisión de regalar su boleto del Mundial 2026 a una niña que ame el futbol

Sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum iría o no al partido inaugural del Mundial 2026 del que México será nuevamente y por tercera ocasión sede y casa de la ceremonia de apertura de este torneo de futbol, aclaró que su boleto sería un regalo.

En este sentido la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que su boleto se lo daría a una niña o joven que no tiene la oportunidad de ir a la inauguración del Mundial 2026.

Pero además la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este boleto se lo daría una niña que sea amante del futbol.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que por el momento aún están definiendo cómo van a elegir a la niña que le regalaría su boleto 00001 para el partido de inauguración del Mundial 2026.

Agregó que este boleto que le regaló la FIFA se lo va a “regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol”.

“Tomé una decisión que lo anunciamos hace (...) En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea una amante del futbol. Estamos definiendo cómo vamos a elegir, pero ese boleto que me dieron de el 00001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Cabe recordar que México se convierte como el primer país del mundo el ser sede mundialista además de tener en su coordinación el partido inaugural tres veces en la historia.

El partido inaugural se llevará a cabo el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, sitio que también por tercera ocasión es parte de este evento deportivo.