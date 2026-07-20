Gabriela Cuevas expresó públicamente su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por la visión con la que, afirmó, se impulsa la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

A través de una publicación en redes sociales, la exdiplomática Gabriela Cuevas destacó que el Mundial 2026 representa una oportunidad para generar beneficios que trasciendan el ámbito deportivo y dejen un impacto social para México.

Gabriela Cuevas destaca el legado social del Mundial 2026 para México

Gabriela Cuevas, coordinadora de México para el Mundial 2026 y exsenadora, publica un agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar un legado social más allá del fútbol en el Mundial 2026 para México.

Gabriela Cuevas agradece a Claudia Sheinbaum por el Mundial 2026, destacando el legado social para México (@GabyCuevas / X )

En su mensaje, Gabriela Cuevas escribió: “¡Gracias Presidenta Claudia Sheinbaum! Gracias por imaginar una Copa Mundial que fuera más que futbol: un legado social para México. ¡Gracias por #México2026!”.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que aparece Gabriela Cuevas junto a Claudia Sheinbaum simbolizando la colaboración que en los preparativos que hubo para el Mundial 2026 con Estados Unidos y Canadá.

El mensaje de Gabriela Cuevas pone énfasis en que la organización del Mundial 2026 no solo debe medirse por la celebración de los partidos, sino también por los beneficios que pueda generar para la población mexicana.