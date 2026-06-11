El Mundial 2026 arrancó de manera oficial este jueves 11 de junio en el Estadio Banorte con la ceremonia de inauguración, en la que participaron los artistas Shakira y Maná.

Una ceremonia alusiva al México prehispánico le dio la bienvenida a los pueblos del mundo para ser parte del Mundial 2026, en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del torneo.

El trofeo del Mundial 2026 al centro y el mensaje de que “el futbol nos une a todos” dieron pauta a la música con Lila Downs como protagonista.

Inauguración del Mundial 2026 (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Maná le canta al futbol y al Mundial 2026 en el Estadio Banorte

Con la canción “Oye mi amor”, Maná encendió la inauguración del Mundial 2026, ante miles de aficionados que corearon la palabra México rumbo a la patada inicial del torneo.

Dany Ocean, Belinda y J Balvin continuaron con el espectáculo musical en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Shakira y la canción oficial del Mundial 2026

Shakira apareció en la cancha del Estadio Banorte en el acto estelar de la inauguración en cuanto a música se trata, para entonar “Dai, Dai”, la canción del Mundial 2026.

Los juegos pirotécnicos y el “México, México” sellaron el momento musical rumbo a la aparición de México y Sudáfrica para el partido inaugural del Mundial 2026.