Clara Brugada comparte su orgullo por la participación de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió a la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium en Nueva York y formó parte de las premiaciones al final del evento deportivo.

Varios funcionarios compartieron mensajes de apoyo para Claudia Sheinbaum, entre ellos la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Clara Brugada muestra su orgullo por la participación de Sheinbaum en el Mundial 2026

La jefa de Gobierno Clara Brugada compartió un mensaje de orgullo y admiración para la presidenta Claudia Sheinbaum con fotos de su participación en el Mundial 2026.

“Qué orgullo ver a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, presente en este momento histórico para el fútbol y para México”, escribió Clara Brugada en redes sociales.

Qué orgullo ver a nuestra Presidenta, @Claudiashein, presente en este momento histórico para el fútbol y para México.



Con liderazgo, dignidad y amor por nuestro país, representa a millones de mexicanas y mexicanos. La mejor Presidenta del mundo. ❤️🇲🇽⚽#SheinbaumLiderMundial pic.twitter.com/6seDTzun1l — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 20, 2026

Clara Brugada expresó que Claudia Sheinbaum era un ejemplo de liderazgo, dignidad y amor por México.

“Con liderazgo, dignidad y amor por nuestro país, representa a millones de mexicanas y mexicanos. La mejor presidenta del mundo”, mencionó Clara Brugada.

La jefa de Gobierno cerró su mensaje mencionando que Claudia Sheinbaum representó a México en el Mundial y aseguró que es la mejor presidenta del mundo.

Claudia Sheinbaum destaca el papel de México en el Mundial 2026

La presidenta de México compartió un mensaje en X tras el final del Mundial 2026 y celebró que el evento haya unido naciones.

“Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo”, escribió Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum destacó que México fue la mejor sede del Mundial 2026 y que los mexicanos están orgullosos del desempeño de la Selección Nacional.

La mandataria asegura que la Selección Nacional dejó en alto a México y mostraron entrega, talento y orgullo.