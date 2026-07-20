Aficionados del fútbol celebraron el triunfo de España contra Argentina en la final del Mundial 2026 y así fueron los festejos en la CDMX.

Cientos de personas se dieron cita en diversos puntos de la CDMX para ver la final del Mundial 2026 y realizaron festejos por el triunfo de España en zonas como fuente de Cibeles.

Así fueron los festejos en la CDMX por el triunfo de España en el Mundial 2026

Aficionados acudieron a diversos puntos de la CDMX para celebrar el triunfo de España en el Mundial 2026.

Entre gritos, porras y baños de espuma, ciudadanos mexicanos, españoles y de otras nacionalidades festejaron por el triunfo de España con banderas del país.

No podía faltar que los aficionados lanzaran al aire a las personas, una actividad que se volvió tradición tras el inicio del Mundial 2026.

Aficionados mexicanos acudieron al último día del Fan Fest usando la playera de la Selección Mexicana y bailando, mientras ondeaban la bandera de España en Paseo de la Reforma.

Ciudadanos españoles acudieron a la fuente de Cibeles en la CDMX para festejar el triunfo de su selección y hasta contrataron mariachi para celebrar.

Se estima que 110 mil aficionados nacionales y extranjeros acudieron al último día del Fan Fest en el Zócalo de la CDMX.

Argentinos se pelean con mexicanos en Paseo de la Reforma

El festejo se vio ensombrecido por una pelea entre aficionados argentinos y mexicanos, luego de que los extranjeros atacaran a los ciudadanos tras la derrota de su selección en el Mundial 2026.

Los hechos se registraron afuera del centro comercial Reforma 222, cuando aficionados empezaron empujones, jalones y golpes, al punto que tuvieron que intervenir elementos de seguridad privada.

Al final no hubo detenidos y los tres aficionados argentinos se retiraron del lugar entre chiflidos.