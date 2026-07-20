Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, compartió la cronología de sus llamadas con supuestos funcionarios de Estados Unidos, las cuales dijo se dieron en 2025, a fin de esclarecer los dichos en su contra por audios filtrados.

Así lo dijo al asegurar que fue engañada por un supuesto agente que la iba a apoyar con el trámite de su visa.

Marina del Pilar dijo que es un asunto de su vida personal y que no pondría en riesgo ni ha puesto en juego la soberanía de México.

Marina del Pilar relata cronología de llamadas con supuestos funcionarios de Estados Unidos

Marina del Pilar dijo que en total fueron cuatro llamadas y todas se llevaron a cabo de agosto de 2025 a diciembre de 2025, aunque los audios han salido en esta mitad de 2026:

18 de junio 2025: primer contacto por mensajería instantánea. 2 de agosto de 2025: primer llamada. 22 de agosto de 2025: segunda llamada. 15 de diciembre de 2025: reunión con supuesto gestor y llamada con un supuesto agente.

La gobernadora de Baja California dijo que al intentar buscar vías legales e institucionales para recuperar su visa, fue engañada por una persona.

De esa manera dijo que esta es una aclaración ante “versiones dolosas” de los audios filtrados en los que supuestamente negociaba información de seguridad para obtener beneficios personales.

Marina del Pilar dijo que nunca ha estado dispuesta a entregar información a funcionarios Estados Unidos

Marina del Pilar dijo que fue engañada por una persona después de que escuchó varias que prometieron asesorarla en el tema de visas.

No obstante, aseguró que nunca se puso en una posición de negociar o entregar información que perjudique la soberanía de México, sino inicialmente de escuchar.

Aclaró que los motivos para recuperar su visa tienen que ver con facilitar sus actividades como gobernadora de un estado fronterizo.