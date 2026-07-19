Un video difundido en redes sociales muestra a Claudia Sheinbaum en el palco de honor del MetLife Stadium durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La grabación, compartida por Margo Martin, capta el momento en que Claudia Sheinbaum intercambia palabras con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, mientras Donald Trump conversa con Melania Trump.

La presencia de la presidenta de México en la final del Mundial 2026 subraya el carácter diplomático del evento, en el marco de la colaboración trilateral del T-MEC.

Los detalles del video en el palco de honor de la final del Mundial 2026

El clip, que tiene una duración de 21 segundos, muestra a los invitados especiales durante los últimos momentos de la interpretación del himno nacional de los Estados Unidos a cargo de la cantante Jennifer Hudson.

Tras el cierre de la actuación, se observa a los asistentes aplaudir; en ese momento, mientras Donald Trump conversa con su esposa Melania, la presidenta Sheinbaum sostiene un breve intercambio de palabras con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En el palco, la mandataria mexicana se encuentra flanqueada por figuras de relevancia mundial, compartiendo la primera fila con el presidente estadounidense Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Imagen y presencia diplomática de Claudia Sheinbaum en la clausura del Mundial 2026

Para este encuentro histórico, Claudia Sheinbaum luce un conjunto tipo sastre en color verde con el detalle de una rosa bordada.

Su presencia en el estadio responde a una invitación directa de Donald Trump, en un gesto que busca subrayar la coordinación y colaboración entre las tres naciones que organizaron de manera conjunta este Mundial y que son socias en el T-MEC.

Este evento marca el segundo encuentro presencial entre Sheinbaum y Trump, quienes ya habían coincidido en diciembre de 2025 en Washington D.C. durante el sorteo oficial del torneo.