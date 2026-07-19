Claudia Sheinbaum ocupa esta tarde un lugar en el palco de honor del MetLife Stadium para presenciar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Acompañada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el presidente de la FIFA Gianni Infantino y el primer ministro de Canadá Mark Carney, la presencia de Sheinbaum tiene un marcado carácter diplomático, en el marco de la revisión del T-MEC y de la coordinación regional en temas de seguridad y migración.

Diplomacia en el corazón del Mundial 2026

La asistencia de Claudia Sheinbaum responde a una invitación directa del presidente Donald Trump.

Más allá del interés deportivo, el encuentro tiene un profundo carácter diplomático y de Estado.

Según fuentes oficiales, la reunión entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá busca reafirmar la buena coordinación y colaboración entre los socios del T-MEC, especialmente en un contexto de revisión del tratado comercial y ante temas de agenda regional como la migración y la seguridad.

Claudia Sheinbaum asiste al palco de honor en la final del Mundial 2026 junto a Trump y Carney, en un encuentro clave para el T-MEC. (Tomada de video)

Este representa el segundo encuentro presencial entre Sheinbaum y Trump desde que ambos asumieron sus cargos, tras una reunión previa en Washington D.C. en diciembre de 2025 durante el sorteo del torneo.

Claudia Sheinbaum, imagen de Estado y logística

Para la ocasión, la presidenta mexicana lució un conjunto tipo sastre en color verde con el bordado de una rosa.

Por la mañana, al salir de su hotel en Nueva York, fue despedida por simpatizantes que coreaban consignas de apoyo, antes de ser trasladada al estadio bajo un estricto dispositivo de seguridad coordinado con el Servicio Secreto estadounidense.

Vestida de verde, Claudia Sheinbaum sale del hotel con destino a la final del Mundial 2026 (Yazmín Betancourt)

El viaje de la presidenta de México estuvo marcado por un cambio de logística de último momento.

Debido a condiciones climáticas adversas que provocaron la cancelación de su vuelo comercial programado, Sheinbaum se trasladó a territorio estadounidense en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aterrizando en el Aeropuerto de Teterboro el sábado por la noche.