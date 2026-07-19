Este lunes 20 de julio de 2026, México dio inicio a la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos por la revisión del T-MEC, proceso que se extenderá hasta el 23 de julio en la CDMX.

La ronda contará con la participación de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, desde el primer día, y de Jameison Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, en la tercera jornada.

El objetivo central es fortalecer la relación comercial bilateral tras la revisión anual del acuerdo.

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