El fútbol argentino se encuentra de luto tras la muerte de Antonio “Tony” Amerise, presidente del Club Sportivo Italiano, ocurrida el domingo 19 de julio de 2026, horas antes de la final del Mundial entre Argentina y España.

Su inesperado fallecimiento generó conmoción en el ámbito deportivo, donde fue reconocido por su compromiso y liderazgo en el fútbol de ascenso.

Antonio Amerise dejó una huella institucional en el club y en la AFA, siendo nominado en los Premios Alumni como dirigente destacado.

¿Quién fue Antonio Amerise?

Antonio Amerise fue el presidente del Club Sportivo Italiano quién murió este domingo 19 de julio de 2026.

Su inesperada muerte impactó la mundo del fútbol argentino a tan solo unas horas antes de que su selección se enfrente contra España en la gran final de la Copa del Mundo 2026.

Mientras que el club que dirigía lo despidió con un emotivo mensaje, asegurando que entregó compromiso, esfuerzo y un amor incondicional por sus colores.

¿Cuántos años tenía Antonio Amerise?

De acuerdo con medios deportivos, Antonio Amerise tenía 45 años de edad al momento de su muerte. Sin embargo se sabe que su fecha de cumpleaños era el 9 de abril.

¿Cuál era su signo zodiacal de Antonio Amerise?

Al tener como fecha de nacimiento un 9 de abril se puede determinar que Antonio Amerise es del signo zodiacal Aries.

¿Tenía esposa Antonio Amerise?

Según información de internet identifican a una mujer llamada Nora como la esposa de Antonio Amerise.

¿Tenía hijos Antonio Amerise?

Se sabe que Antonio Amerise tenía dos hijos llamados Fernando y Martín.

¿Qué estudió Antonio Amerise?

Se sabe que Antonio Amerise se desenvolvió en la gestión ejecutiva y ponencias de negocios dentro del fútbol, pero de sus títulos académicos o formación universitaria específica no se encuentran en fuentes de acceso público.

¿En qué trabajó Antonio Amerise?

La trayectoria profesional de Antonio Amerise se destaca ser en directivo y presidente en el Club Sportivo Italiano y su interrelación institucional con la AFA.

Además en su carrera profesional en el fútbol representó al club en diversos ámbitos institucionales y ha sido reconocido en el fútbol de ascenso, llegando a ser nominado en los Premios Alumni de la AFA en la categoría de Dirigente Destacado.

También participó activamente en foros y conferencias sobre modelos de negocio y gestión deportiva en el fútbol.