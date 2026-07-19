La Secretaría de Marina (Semar) informó que aseguró 15 autos de lujo en el operativo en el que detuvo a Justo Aurelio Rivera, operador financiero del Cártel del Noreste en Yucatán.

Además, la Semar incautó otros bienes que en total están valuados en 145 millones de pesos como parte del golpe a Justo Aurelio Rivera y la estructura financiera del Cartel del Noreste.

El operativo fue parte de las cuatro órdenes de cateo que se ejecutaron en Mérida, Yucatán y alrededores.

Derivado de labores de inteligencia e investigación, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutó cuatro órdenes de cateo en Yucatán, donde fue detenido Justo Aurelio “N”, identificado como operador logístico y financiero de un grupo delictivo.



Se aseguraron 15… pic.twitter.com/7TMgryKmba — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 19, 2026

Semar destaca combate financiero a Justo Aurelio Rivera y al Cártel de Noreste

De acuerdo con la Semar, es importante combatir las operaciones financieras ilícitas, como el Cártel del Noreste, para frenar la violencia y fortalecer la seguridad.

En total se aseguraron a Justo Aurelio Rivera:

15 autos de lujo

1 caja fuerte

2 armas de fuego

Cartuchos de distintos calibres

1 bolsa con aparente metanfetamina

Numerario en dólares

Joyería

Dispositivos de banca electrónica

Equipos de comunicación y computo

Documentos

Medios de almacenamiento digital

La bóveda de 15 autos de lujo de Justo Aurelio Rivera tendría taller automotriz para mantenimiento preventivo, seguridad las 24 horas del día e incluso clima.

🚨🚨🚨La que corre y vuela



La bóveda para autos de alta gama, del empresario Justo Aurelio Rivera Parrazales.



Debe contar con clima controlado, seguridad 24/7, además de servicios de mantenimiento preventivo y detallado automotriz. pic.twitter.com/sh9hojaG75 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) July 19, 2026

Justo Aurelio Rivera era operador financiero y lavador del Cártel del Noreste

Los inmuebles cateados eran utilizados para diversas actividades licitas del Cártel del Noreste en tres puntos de Mérida y en la comisaría de Komchén, Yucatán.

En uno de ellos se detuvo a Justo Aurelio Rivera, quien es reconocido como operador de esquemas de lavado de dinero para el Cártel del Noreste.

La Semar destacó el trabajo coordinado entre instituciones y detalló que el operativo estuvo conformado por integrantes del Gabinete de Seguridad como: