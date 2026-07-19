La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió viajar a Nueva York para vivir la final del Mundial 2026 de España vs Argentina junto con Mark Carney y Donald Trump, quiénes representan a las otras sedes de la Copa del Mundo, Canadá y Estados Unidos, respectivamente.

Ante ello, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que la presencia de Sheinbaum en la final del Mundial 2026 es “la mejor representación” de México en el evento.

Por otra parte, también celebró que aunque México no llegó a la final del Mundial 2026, el Fan Fest del Zócalo de la CDMX, tuvo gran convocatoria para ver el partido de España vs Argentina.

Rosa Icela Rodríguez celebra la presencia de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026

La presidenta hizo una excepción para la final del Mundial 2026 que se jugó en el MetLife Stadium en Nueva York, pues por primera vez asistió a la sede donde se juega el torneo de la FIFA.

Pese a que México fue sede con Canadá y Estados Unidos del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum vio los partidos nacionales en distintos Fan Fest que se colocaron en las alcaldías de la CDMX.

Sin embargo, para la final de España vs Argentina, Sheinbaum sí fue al estadio y se reunió con los representantes de Canadá, Mark Carney, y Estados Unidos, Donald Trump, desde un palco de honor en el MetLife.

Ante ello, la secretaria de gobernación celebró la presencia de Claudia Sheinbaum, explicando que a su perspectiva es “la mejor representación de México” en la final del Mundial 2026.

Rosa Icela Rodríguez celebra la presencia de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026. (@rosaicela_)

En el palco de honor por la final del Mundial 2026 junto a los mandatarios también se notó la presencia de Diana Fox Carney, esposa de Mark Carney, así como Melania Trump, esposa de Donald Trump.

Sin embargo, el esposo de la presidenta de México, Jesús María Tarriba Unger, no tuvo presencia en el primer plano del palco con los representantes de Canadá y Estados Unidos.

Rosa Icela Rodríguez celebra la presencia de Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026. (@rosaicela_)

Los detalles que más han llamado la atención por este encuentro fue una conversación que Sheinbaum sostuvo con Donald Trump y su esposa Melania.

Aficionados mexicanos se reúnen en el Fan Fest del Zócalo para la final del Mundial 2026

Aunque México no llegó a la final del Mundial 2026, los aficionados mexicanos no desistieron en su amor por el futbol y asistieron al Fan Fest del Zócalo a vivir el último partido.

Con imágenes desde la secretaría de gobernación, Rodríguez compartió cómo se vive el partido de España vs Argentina en el Fan Fest del Zócalo.

Rosa Icela Rodríguez muestra convocatoria del Fan Fest en el Zócalo por la final del Mundial 2026. (@rosaicela_)

Rosa Icela Rodríguez muestra convocatoria del Fan Fest en el Zócalo por la final del Mundial 2026. (@rosaicela_)

Rosa Icela Rodríguez muestra convocatoria del Fan Fest en el Zócalo por la final del Mundial 2026. (@rosaicela_)

Rosa Icela Rodríguez muestra convocatoria del Fan Fest en el Zócalo por la final del Mundial 2026. (@rosaicela_)