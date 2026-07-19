La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo se vivió en la cancha del MetLife Stadium, sino también en el palco de honor, convertido en un escenario de diplomacia internacional.

Fotografías y videos difundidos por la Presidencia de México revelaron la presencia de líderes del T-MEC, encabezados por Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La primera línea del palco reunió a la cúpula política y empresarial de Norteamérica y Europa.

Claudia Sheinbaum comparte palco de honor con Donald Trump, Mark Carney, Gianni Infantino así como con Melania Trump, Leena Al Ashqar y Diana Fox Carney (Cortesía)

La primera línea: El bloque del T-MEC y la FIFA

En la posición central del palco se ubicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, flanqueado por su esposa, la primera dama Melania Trump.

Junto a Melania, se sentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien para la ocasión lució un traje sastre en color verde con el bordado de una rosa.

A la derecha de la mandataria mexicana se encontraba el primer ministro de Canadá, Mark Carney, completando así la representación de los tres países socios del T-MEC y coanfitriones del torneo.

Del otro lado del presidente Trump, el lugar de honor fue para Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acompañado por su esposa, Leena Al Ashqar.

También se identificó en esta área a Diana Fox Carney, esposa del primer ministro canadiense.

Presencia empresarial y gabinete estadounidense en el palco de honor

Detrás de los mandatarios, la fotografía oficial captó a figuras clave del entorno económico y político:

Lakshmi Mittal: El magnate indio del acero y presidente de ArcelorMittal.

Howard Lutnick: Secretario de Comercio de los Estados Unidos, quien fue visto conversando con la delegación española antes del encuentro.

La delegación española en el otro extremo del palco de honor

Siguiendo el estricto protocolo en la misma zona del palco, pero ubicados de manera convencional hacia un costado, se encontraba la representación del país finalista, España:

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia.

Pedro Sánchez: Presidente del Gobierno español.

Rafael Louzán: Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

Así fue el palco de honor con líderes políticos en la final España vs Argentina (Jacquelyn Martin / AP Photo/Jacquelyn Martin)