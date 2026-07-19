Claudia Sheinbaum recibió múltiples muestras de cariño de la comunidad mexicana en Nueva York tras su llegada este domingo 19 de julio de 2026.

Invitada por su homólogo estadounidense Donald Trump para presenciar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, la presidenta de México fue recibida con mariachis, abrazos y aplausos por un nutrido grupo de connacionales.

Claudia Sheinbaum viajó a Nueva York para la final del Mundial 2026 en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, luego de que su vuelo comercial con Delta Airlines fuera cancelado.

Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/saoUSJy2eb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Claudia Sheinbaum viajó en avión de la Sedena por mal tiempo

El vuelo comercial Delta número 2973 en el que volaría la presidenta Claudia Sheinbaum a Nueva York, fue cancelado por adversas condiciones climatológicas de esa ciudad en territorio estadounidense.

La mandataria esperaba salir desde Cancún, Quintana Roo lugar donde estaba de gira estatal como parte de sus compromisos de fin de semana, para llegar a Nueva York, Estados Unidos.

El plan de Claudia Sheinbaum era tomar su vuelo con Delta Airlines desde las 15:40 horas desde el sábado 18 de julio, el cual se demoró hasta las 17:25 horas y finalmente fue cancelado.

Es por ello que tomó la decisión de volar en un avión FAM3910 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y poder llegar a su compromiso con Donald Trump en Estados Unidos.

Por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum presenciará la final del Mundial 2026 en el estadio Metlife en Nueva York.

¿Cuándo regresa Claudia Sheinbaum a México?

El próximo lunes 20 de julio 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió volver a México tras este encuentro que consideró de importancia diplomática.

Según explicó la misma mandataria a través de un video en la red social X, su asistencia a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York “es importante en términos diplomáticos” ya que estarán los mandatarios de los tres países, Estados Unidos, México y Canadá que coorganizaron el torneo.

Sheinbaum recordó que el viernes recibió una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que también asistirá el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México