Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) podría ser extraditado a México en aproximadamente 60 días por el llamado huachicol fiscal.

Tras su detención en Argentina, Fernando Farías Laguna pidió asilo político en Argentina.

Contralmirante Farías Laguna podría vivir proceso en México en 60 días

El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina tras ingresar al país, además, con documentación falsa desde aparentemente Colombia, por lo que ahora México pidió formalmente su extradición.

En una entrevista con Azucena Uresti, Epigmenio Mendieta, abogado del excontralmirante, declaró que México inició formalmente el proceso para que sea extraditado al país por el nombrado huachicol fiscal.

Asimismo, explicó que a la par se realizó la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lo que sigue el tratado internacional “para que con base en ello pueda cogerse a ello” o no.

Fernando Farías Laguna solicitará asilo político en Argentina ( Redes sociales )

Según Mendieta, el proceso podría durar 60 días o bien, alargarse un poco más si Farías Lagunas debe enfrentar otro proceso y por ello, que exista el desahogo de pruebas.

El abogado también recordó que Farías Laguna ya se negó a regresar a México, por lo que están tramitando el asilo político en Argentina, mismo del que tendrá respuesta “en muy poco tiempo”.

“Él ya se manifestó en contra de regresar a México y por tal motivo estamos haciendo el trámite correspondiente para el asilo político” Epigmenio Mendieta, abogado.

Argentina ya inició trámites para que Farías Laguna sea extraditado

Aunque el excontralmirante Fernando Farías Laguna está pidiendo asilo político a Argentina, extraoficialmente se habla de que la extradición a México sucederá muy pronto.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el periodista Claudio Cardoso de Buenos Aires, asegura que Argentina ya decidió extraditar a Farías Laguna y en menos de un mes sucederá el hecho.

Incluso se habla de que Argentina “no impondrá ninguna traba” para que Farías Laguna viva su proceso por huachicol fiscal en México.

A la par de Fernando Farías Laguna, su hermano Manuel Roberto Farías Laguna está acusado del mismo delito, salvo que él fue detenido en septiembre 2025.