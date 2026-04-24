¿Quién es Fernando Farías Laguna? El ex contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) detenido en Argentina por robo de combustible y delincuencia organizada.

Fue tras el decomiso de millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, que se dio a conocer una investigación que data de 2021, ya que no era un caso aislado.

Se señaló una red en la que participaban 13 funcionarios de la Semar y la Agencia Nacional de Aduanas, quienes expedían documentación falsa.

Fernando Farías Laguna, sobrino del ex titular de la Semar, Rafael Ojeda, junto a su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, son unos de esos 13 funcionarios.

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¿Quién es Fernando Farías Laguna? Ex contralmirante de Semar acusado de huachicol

Fernando Farías Laguna es un ex contralmirante de Semar, sobrino de Rafael Ojeda, titular de dicha dependencia, así como presunto líder de una organización dedicada al huachicol.

El ex contralmirante tiene una orden de aprehensión por el delito delincuencia organizada para robo de hidrocarburos, aunque había tramitado diversos amparos para evitar la detención.

Fernando Farías Laguna estaba prófugo desde agosto 2024, cuando huyó a Estados Unidos, después Colombia y finalmente Argentina.

El jueves 23 de abril se dio a conocer la detención de Fernando Farías Laguna mediante coordinación institucional y gracias a la ficha roja de la Interpol.

Estos son los delitos que se le imputarían a Fernando Farías Laguna:

Robo de combustible

Corrupción

Delincuencia organizada

Homicidio en grado de tentativa de funcionarios públicos

Aunque no se ha especificado la razón por la que se le imputaría el intento de homicidio, se presume estaría relacionado con asesinatos de agentes aduanales.

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¿Qué edad tiene Fernando Farías Laguna?

Al momento de su detención, Fernando Farías Laguna tiene 47 años.

¿Quién es la esposa de Fernando Farías Laguna?

La esposa de Fernando Farías Laguna es Mónica Gámez, quien afirma que tanto su marido como su cuñado, Roberto Farías Laguna, son chivos expiatorios.

Esposa de Fernando Farías Laguna (Captura de pantalla)

¿Fernando Farías Laguna tiene hijos?

Se desconoce si Fernando Farías Laguna tendría hijos.

¿Qué estudió Fernando Farías Laguna?

Fernando Farías Laguna cursó en el Centro de Estudios Superiores Navales como parte de su formación dentro de la Semar.

Asimismo, posee el título de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, como parte de su especialidad.

Fernando Farías Laguna detenido con documentación falsa (Especial)

¿En qué ha trabajado Fernando Farías Laguna?

Fernando Farías Laguna es el elemento de mayor rango dentro de la red criminal de huachicol, ya que fue destituido hasta enero de 2026.

Previo a convertirse en presunto criminal, Fernando Farías Laguna tuvo cargos en control de personal y áreas de contraloría dentro de la Secretaría de Marina, como:

Director de Prevención, Coordinación e Investigaciones de la Inspección y Contraloría General de Marina

Subdirector de Enlace Protocolario del Sistema Inteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval

Director de Distribución y Planillas de la Dirección Adjunta de Control de Personal

Rafael Ojeda, ex secretario de Marina (Semar)

De acuerdo con lo que se sabe de su participación, junto a su hermano operaron el robo de combustible por al menos cinco años con la que participaban ocho empresas, con al menos 31 buques.

La investigación contra los hermanos Farías Laguna habría comenzado tras el asesinato de Sergio Carmona Angulo, “El Rey del Huachicol” en noviembre de 2021.

Fernando Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires, Argentina

La tarde del jueves 23 de abril se dio a conocer la detención de Fernando Farías Laguna en Palermo, Buenos Aires por la Policía Federal de Argentina por el delito de robo de combustible.

Esto fue informado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien afirmó que Fernando Farías Laguna será extraditado a México.

Asimismo, se dio a conocer que Fernando Farías Laguna ingresó a Argentina con un pasaporte falso, que mostraba tanto otro nombre como nacionalidad.

De momento, no se han dado a conocer detalles sobre el proceso de extradición de Fernando Farías Laguna, la cual debe solicitar la Fiscalía General de la República.