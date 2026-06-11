Durante la mañana de este jueves 11 de junio, la plataforma de streaming ViX recibió un reporte de usuarios por caída antes del partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026.

Las quejas de reporte por caída de ViX antes del partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026 comenzaron alrededor de las 11:30 de la mañana, tras señalar usuarios fallas en la aplicación móvil como en la versión web de la plataforma de streaming.

Caída de ViX que causó molestias entre los usuarios ante la inauguración del Mundial 2026, y con el primer partido de la cuesta del fútbol con México vs Sudáfrica.

Caída de ViX deja sin acceso a usuarios antes del partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026

Según los reportes, usuarios de la plataforma de ViX se quedaron sin acceso al streaming antes del partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026, pues al intentar acceder simplemente no pudieron.

“Estamos teniendo algunos inconvenientes con tu solicitud. Por favor, vuelve a intentar de nuevo”, era el mensaje que algunos usuarios de ViX reportaron al intentar acceder antes del partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026.

Asimismo, usuarios reportaron mal funcionamiento al acceder, así como dificultad para abrir la aplicación de ViX, así en la página web, además pausa entre la carga para el video.

Usuarios reportan caída de ViX antes del partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026 (Especial )

Caída de ViX que causó molestias entre usuarios tras promesa de transmisión para partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026

Las molestias entre usuarios de ViX en redes sociales no se dejaron esperar, tras promesa de transmisión para partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026

“ViX me cobró, pero resulta que cae en pleno día para el Mundial 2026”, “arreglen la falla no podemos quedarnos el México vs Sudáfrica”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Pese a las quejas, de manera oficial ViX no se pronunció al respecto, mientras que usuarios entre buscar otras opciones para ver el partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026, también reportaron ya poder acceder a la plataforma.