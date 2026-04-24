Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina el 23 de abril, solicitará asilo político en ese país, confirmó su abogado en México, Epigmenio Mendieta.

“Vamos a decidir que él opte por una solicitud de asilo político... él entró con un documento que podría considerarse apócrifo…. tendría un delito que enfrentar en aquel país” Epigemenio Mendieta. Abogado en México de hermanos Farías Laguna

Las justificaciones que dará en su primera audiencia Fernando Farías Laguna este 24 de abril a las autoridades de Argentina es que su vida está en riesgo y se le pretende señalar como líder de una banda criminal, caso en que asegura él fue denunciante.

El abogado Epigmenio Mendieta dejó ver en entrevista con Azucena Uresti que el marino mexicano aprovechará el haber ingresado a Argentina con un pasaporte falso para hacer tiempo y que se resuelva ese delito estando en ese país.

Destino de Fernando Farías Laguna: Deportación, asilo político o extradición

Las declaraciones del abogado Epigmenio Mendieta se dan luego de que este mismo 24 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aprovecharían la situación de haber entrado con un pasaporte falso para pedir la deportación.

Ese camino sería más sencillo que el proceso de extradición, no obstante, si no se diera, la Fiscalía General de la Republica (FGR) se prepara para llevar a cabo el proceso de extradición.

Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna, confirmó que Argentina ya tiene una solicitud de México para una extradición y en la audiencia de este viernes se van a dar a conocer los cargos por los que lo solicita México.

El abogado ha insistido que desde la Marina hay justicia selectiva y no entrevistan al exsecretario de Marina y tío de los señalados, Rafael Ojeda Durán, que él estaba enterado y no denunció formalmente la red de involucrados que le dieron a conocer.

Argentina quiere “fuera” a Fernando Farías Laguna

Al momento de anunciar la detención, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dijo que lo buscaron, lo encontraron, lo detuvieron y “próximamente fuera” del país.

A pesar de haber entrado con un pasaporte “trucho”, desde el primer momento dijo que Argentina no va a ser refugio de criminales.